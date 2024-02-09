Бумажные заявления в прошлом: претенциозный возврат билетов от УЗ теперь онлайн — что это такое и как оформить

Было ли у тебя такое, что ты не использовал(-а) билет на поезд, который купил(-а)? К примеру, поездка отменилась из-за болезни? Средства за билеты можно вернуть и не стоять в очереди в кассу на вокзале.

Укрзалізниця запустила онлайн-сервис претенциозного возврата билетов. Мы расскажем, как вернуть билеты и в каких случаях это можно сделать.

Претенциозный возврат билетов от УЗ: что известно

Претенциозный возврат билетов происходит, когда возврат в режиме онлайн уже закрыт или априори недоступен. Раньше нужно было заполнять бумажное заявление, теперь это делать не обязательно. Укрзалізниця цифровала процесс, поэтому теперь достаточно оформить электронную версию заявления.

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Для этого нужно:

перейти по ссылке https://services.uz.gov.ua;

выбрать вкладку Претенциозный возврат билетов;

заполнить электронный бланк заявления, следуя инструкциям на сайте;

подписать заявление с помощью Дія.Підпис;

дождаться результатов рассмотрения заявления.

Время рассмотрения заявления остается неизменным, а оформить его теперь можно с любой точки мира, нужно иметь только Дія.Підпис и стабильную интернет-связь.

В каких случаях возможен претенциозный возврат билетов:

если пассажир не использовал билет из-за болезни или несчастного случая и возвращает билеты позже, чем через час после отправления поезда;

если пассажир проехал только часть дороги, не использовав билет полностью;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, уплаченные банковской картой в кассе, с формированием акта о возврате;

если пассажир возвращает неиспользованные билеты, приобретенные в Украине, но сданные за границей;

если пассажир возвращает групповой заказ (полностью или частично);

если пассажир возвращает билеты за поездку, отмененную по вине железной дороги;

если пассажир был переведен в вагон ниже категории, чем указано в его билете, и стремится получить разницу в стоимости билета.

Сервис еще дорабатывают, поэтому возврат бумажных билетов, приобретенных в кассе, станет доступен позже.

Украинцы покупают билеты за границу на поезд, но билеты часто невозможно купить. Ранее мы рассказывали, что купить билет Укрзалізниці на поезд Киев-Варшава можно с Дія.Підпис. Читай, что известно по ссылке.

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