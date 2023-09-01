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Мрія для украинского образования: Зеленский рассказал о новом инновационном приложении для школьников

Богдана Макалюк, редактор сайта 01 сентября 2023, 18:30
Застосунок Мрія: Зеленський презентував освітній застосунок для українських шкіл
Фото: Сайт президента Украины

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