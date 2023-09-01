Мрія для украинского образования: Зеленский рассказал о новом инновационном приложении для школьников

Украина — современная страна, которая развивает диджитализацию во многих сферах жизни, в том числе и в образовании.

1 сентября 2023, в День знаний, президент Украины Владимир Зеленский презентовал инновационный образовательный цифровой проект Мрія, который предназначен для украинских школьников, их родителей и педагогов.

Образовательное приложение Мрія: что это

Зеленский рассказал о новом приложении Мрія во время встречи в формате видеоконференции с учениками и педагогами из почти 40 учебных заведений из Украины и из-за границы.

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Главной целью проекта является дать ребенку его личное образовательное пространство и уникальный алгоритм развития, открыть возможность каждому украинцу(-ке) стать тем, кем он (она) хочет быть.

Планируется, что приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Мрія должна своевременно указывать, на что обратить внимание, чему посвятить больше времени. Будет иметь библиотеку контента, который требуется конкретному ребенку, информацию об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках.

Это приложение поможет создать каждому ребенку портфолио в образовании, где будет информация о его достижениях и планах.

Мрія будет иметь удобный интерфейс, чтобы следить за графиком занятий и внешкольных активностей ребенка.

У ребенка будет ID, которое является уникальным цифровым детским документом для большей защиты и возможностей в мире взрослых по аналогии с Дією.

Относительно родителей, Мрія, в частности, поможет знать, находится ли ребенок в безопасности во время воздушных тревог. Для этого нужно только нажать кнопку в приложении после того, как учитель завел детей в укрытие. Также с помощью приложения родители могут иметь обратную связь от учителя.

До конца года планируется начать ознакомительный процесс с пилотным проектом Мрія в тестовых школах, а в следующем году масштабировать на другие учебные заведения Украины.

Также для учителей образовательные журналы перенесут в онлайн и платформу подготовки к урокам.

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