Соглашение будет, но до 1 марта? Польские перевозчики приостановят блокаду границы — что известно

Польские перевозчики с ноября блокируют пункты пропуска с Украиной, тем самым подрывают украинскую и европейскую экономику, ведь товары неделями стоят на границе. Однако перевозчики приостановят блокаду из-за соглашения с правительством. Читай, что известно о блокаде польской границы.

Протесты на польской границе — перевозчики приостановят блокаду

Польские перевозчики заключат соглашение с правительством Польши, которое начнет действовать с 17 января 2024 года. Об этом рассказал Томаш Борковский из Комитета защиты перевозчиков и работодателей транспорта, сообщило Reuters.

Это не конец, но протест будет приостановлен. Мы договорились об определенных условиях, дадим правительству пора поработать, поскольку это новое правительство, — сообщили протестующие.

16 января состоится пресс-конференция Министерства инфраструктуры Польши, где и подпишут соглашение. Блокада польской границы на пункте пропуска Медика-Шегини прекратится 17 января в 13.00 по киевскому времени.

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Один из организаторов протеста, представитель польской партии Конфедерация Рафал Меклер, сообщил, что приостановка блокады будет длиться до 1 марта.

Если нам не удастся найти решение, мы вернемся на границу. Мы выражаем министерству доверие. Это не капитуляция, а стратегическая пауза.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак на пресс-конференции объяснил, что протесты завершатся до конца марта. Начнутся конструктивные диалоги о внедрении всех пунктов договоренностей.

Известно, что соглашение польского правительства с перевозчиками содержит семь пунктов. Среди них есть мониторинг деклараций о времени пребывания транспортных средств из Украины на территории Польши, налаживание диалога с Европейской миссией, ликвидация несанкционированных видов транспорта.

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