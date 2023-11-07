Будет проще и быстрее? Временное разрешение на выезд ребенка за границу станет доступным в Дії

В первые дни полномасштабной войны родители пытались спасти своих детей и увозили их за границу. Однако когда прошло уже почти два года, некоторые семьи до сих пор живут на две страны.

Но для того, чтобы свободно передвигаться и пересекать границу, все же до сих пор нужно разрешение на выезд ребенка за границу. И теперь получить его можно с помощью Дії.

Правительство поддержало оформление временного разрешения на выезд ребенка за границу в Дії, — рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Как будет работать разрешение на выезд ребенка за границу

Для того чтобы оформить разрешение на выезд ребенка за границу, у обоих родителей должна быть установлена на смартфонах Дія.

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Тогда тот из родителей, кто будет выезжать с ребенком, должен послать заявление о разрешении, а другой — дать согласие в приложении с помощью Дія.Підпис.

После этого данные будут автоматически внесены в Государственный реестр актов гражданского состояния, а пограничники смогут проверить все онлайн.

Услуга в Дії будет полностью бесплатной, в то же время классический способ оформления согласия у нотариуса останется доступным для родителей.

Также в Дії появилась программа єОселя. Читай, как ею воспользоваться и оформить ипотеку за несколько минут.

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