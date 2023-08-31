Рождение в депортации и жизнь в борьбе: что известно о главе Фонда госимущества Украины Рустеме Умерове

С началом полномасштабной войны украинцы все больше интересуются биографиями политиков и руководителей разных ведомств. Поэтому сегодня рассказываем, что известно о главе Фонда госимущества Украины Рустеме Умерове.

Независимость не дается без борьбы. Мы за свою боремся веками, защищаем ценой собственной жизни, — пишет чиновник.

Рустем Умеров — биография

Украинский политический деятель, предприниматель, инвестор и меценат крымскотатарского происхождения Рустем Умеров родился в Самарканде Узбекской ССР. Туда его семью 18 мая 1944 вместе с другими крымскими татарами насильственно депортировали советские власти. Поэтому вернуться на родную крымскую землю семье удалось только в начале 90-х годов.

Учился Рустем Умеров в Крымской гимназии-интернате для одаренных детей Министерства образования и науки АР Крым. Позже обучался в США по программе обмена для будущих лидеров. В конце концов, получил образование по специальности финансы.

Сейчас также смотрят

Начинал свою карьеру в одной из украинских телекоммуникационных компаний, занимался юридической поддержкой и логистикой. До начала политической карьеры участвовал в создании организаций, целью которых является защита прав крымских татар и содействие социальной активности жителей Крыма.

В 2017 году способствовал освобождению двух политзаключенных Кремля — крымских татар Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. А в 2019 году был избран народным депутатом Украины.

С 2020 года активно занимается деятельностью, направленной на деоккупацию Крыма. В частности, Рустем Умеров инициировал парламентские слушания по деоккупации, реинтеграции Крыма и Севастополя, а впоследствии работал и над разработкой стратегии освобождения родной земли.

В 2021 году был награжден орденом За заслуги III степени за значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление обороноспособности и развитие Украинского государства.

С 7 сентября 2022 Рустем Умеров возглавляет Фонд государственного имущества Украины. Также чиновник остается советником лидера крымскотатарского народа Мустафы Джемилева и делегатом Курултая крымскотатарского народа.

Интересуешься, каким будет Крым после деоккупации? Читай больше о стратегии восстановления Крыма — от туризма до энергетики.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.