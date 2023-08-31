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Рождение в депортации и жизнь в борьбе: что известно о главе Фонда госимущества Украины Рустеме Умерове

Даниэла Долотова, редактор сайта 31 августа 2023, 14:34
Рустем Умєров
Фото: Facebook

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