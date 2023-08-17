Уже скоро! Когда саммит G20, список стран-участниц и пригласили ли Украину

G20 или Группа двадцати — это международный форум для правительств и главных банкиров из 19 стран и Европейского Союза. В состав G20 вошли страны, экономики которых составляют 90% мирового ВВП, 80 % мировой торговли и две трети населения мира.

Саммит был создан в ответ на финансовые кризисы 1990-х годов, но его роль и важность значительно возросли во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

Основная цель G20 — обсуждение и продвижение международного финансового сотрудничества. Саммиты Группы двадцати регулярно проводятся, и на них собраны лидеры стран-членов, которые обсуждают самые актуальные проблемы мировой экономики, а также вопросы, связанные с развитием, энергетикой, климатом и тому подобное.

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Когда саммит G20 в 2023 году

Ближайший саммит G20 состоится уже этой осенью 9-10 сентября в столице Индии — Нью-Дели. На саммите ожидают присутствие всех лидеров стран-членов форума, в том числе и президента России Владимира Путина.

Страны-члены G20 включают:

Аргентину Австралию Бразилию Великобританию Германию Индию Индонезию Италию Японию Канаду Китай Мексику Россию Саудовскую Аравию Южную Африку Южную Корею Турцию Францию США Европейский Союз

Индия на правах хозяйки саммита пригласила представителей девяти государств. Среди приглашенных гостей представители таких стран как: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.

Приглашена ли Украина на саммит G20

Известно, что Украина на саммит Группы двадцати не приглашена. В Индии аргументируют это тем, что саммит не по безопасности, а экономический.

В свою очередь, наше государство отмечает, что прекращение зерновой сделки становится вызовом для мировой экономики.

Ранее мы рассказывали сколько ключевых энергетических объектов Украины уже починили.

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