Уже скоро! Когда саммит G20, список стран-участниц и пригласили ли Украину

G20 или Группа двадцати — это международный форум для правительств и главных банкиров из 19 стран и Европейского Союза. В состав G20 вошли страны, экономики которых составляют 90% мирового ВВП, 80 % мировой торговли и две трети населения мира.
Саммит был создан в ответ на финансовые кризисы 1990-х годов, но его роль и важность значительно возросли во время мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
Основная цель G20 — обсуждение и продвижение международного финансового сотрудничества. Саммиты Группы двадцати регулярно проводятся, и на них собраны лидеры стран-членов, которые обсуждают самые актуальные проблемы мировой экономики, а также вопросы, связанные с развитием, энергетикой, климатом и тому подобное.
Ближайший саммит G20 состоится уже этой осенью 9-10 сентября в столице Индии — Нью-Дели. На саммите ожидают присутствие всех лидеров стран-членов форума, в том числе и президента России Владимира Путина.
Страны-члены G20 включают:
Индия на правах хозяйки саммита пригласила представителей девяти государств. Среди приглашенных гостей представители таких стран как: Бангладеш, Египет, Маврикий, Нидерланды, Нигерия, Оман, Сингапур, Испания и ОАЭ.
Известно, что Украина на саммит Группы двадцати не приглашена. В Индии аргументируют это тем, что саммит не по безопасности, а экономический.
В свою очередь, наше государство отмечает, что прекращение зерновой сделки становится вызовом для мировой экономики.
Ранее мы рассказывали сколько ключевых энергетических объектов Украины уже починили.
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