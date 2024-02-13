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Приблизили получение $60 млрд! Сенат США поддержал проект помощи для Украины

Анастасия Грубрина, журналист сайта 13 февраля 2024, 13:50
Сенат США поддержал помощь на 95 млрд долларов - осталось голосование
Фото: Unsplash

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