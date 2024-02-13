Приблизили получение $60 млрд! Сенат США поддержал проект помощи для Украины

Вечер 8 февраля был богат новостями. Тогда стало известно, что Сенат США сделал шаг к предоставлению Украине пакета помощи, но это еще не означало, что Украина получит деньги.

А уже 12 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал пакетный законопроект, согласно которому предполагается выделение более 60 млрд долларов помощи для Украины.

Читай, что известно о голосовании за пакет помощи Украине от США.

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Сенат поддержал рассмотрение помощи Украине по сокращенной процедуре

В начале февраля 2024 года верхняя палата американского Конгресса (Сенат) приняла процедурное решение, позволяющее рассмотреть законопроект о выделении дополнительной финансовой помощи Украине, Израилю и Тайваню.

Необходимые 60 сенаторов проголосовали за рассмотрение по сокращенной процедуре. Из $95 млрд Украина должна была получить 61. Остальные деньги решили разделить между Тайванем и Израилем.

Сенат США поддержал законопроект о помощи Украине

13 февраля Сенат Соединенных Штатов поддержал законопроект, предусматривающий предоставление помощи Украине, Израилю и Тайваню, собрав более 60 необходимых для принятия голосов за во время трансляции заседания. Данный проект поддержали 70 сенаторов и 29 проголосовали против.

В рамках этого законопроекта предусмотрено выделение более 60 млрд долларов на поддержку Украины, 14 млрд долларов Израилю, 9,15 млрд долларов на гуманитарные нужды в Газе, на Западном берегу реки Иордан и в Украине, а также 4,83 миллиарда долларов на поддержку партнеров в Индо-Тихоокеанском регионе, в частности Тайваня.

60 млрд долларов помощи Украине от США распределены на следующие нужды:

19,85 млрд $ на вооружение и техники США, предоставленной Украине из запасов Пентагона;

13,8 млрд $ на закупки вооружения и боеприпасов из оборонно-промышленной базы США;

14,8 млрд $ на продолжение обучения украинских военных, обмен разведданными и другие меры поддержки;

7,85 млрд $ на прямую бюджетную поддержку Украины;

1,58 млрд $ на поддержку развития украинской экономики в приоритетных секторах.

Теперь законопроект будет направлен в Палату представителей США для дальнейшего голосования, и в случае поддержки, его должен подписать президент Соединенных Штатов Джозеф Байден.

Отметим, что с начала года США приостановили предоставление Украине военной помощи.

Ранее мы рассказывали, что ЕС согласовал помощь в €50 миллиардов.

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