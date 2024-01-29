Сертификат военнообязанного: что известно о новом документе и когда его можно будет получить

В Украине будет создан новый документ — сертификат военнообязанного. Об этом в эфире телемарафона рассказал заместитель председателя Комитета ВРУ по вопросам Нацбезопасности, обороны и разведки, глава постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО Егор Чернев. Читай, что такое сертификат и как его получить.

Что такое сертификат военнообязанного — больше о новом документе

Сертификат военнообязанного планируют ввести через четыре месяца, то есть в мае-июне 2024. Пока формат электронного сертификата не определили — это может быть QR-код или отдельное приложение. Егор Чернев подчеркнул, что электронных сертификатов военнообязанных в Дія не будет.

Будет возможность проверить всю информацию. О семейном положении, отсрочке от мобилизации и т.д. Это документ, который заменит военный билет, — говорит Чернев.

Документ будет формироваться электронно, без необходимости ходить в ТЦК. Обновлять данные можно будет дома. В Минобороны пока разрабатывают концепцию сертификата военнообязанного.

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Кроме того, повестки не будут отправлять по электронной почте. Для актуализации данных и избегания ситуаций, когда сотрудники ТЦК “ловят” людей и везут для проверки документов, создадут электронный кабинет военнообязанного.

В электронном кабинете будет введена верификация по цифровой подписи или через Дію, чтобы военнообязанные могли самостоятельно обновлять данные. Рассмотрение законопроекта состоится 6 февраля, пока он находится на доработке.

Раньше мы рассказывали, кого могут демобилизовать во время войны.

Фото: 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

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