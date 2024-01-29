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Сертификат военнообязанного: что известно о новом документе и когда его можно будет получить

Анастасия Грубрина, журналист сайта 29 января 2024, 11:01
Что такое сертификат военнообязанного — больше о новом документе

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