Штрафы за сжигание травы в 2025 году: сколько будут платить нарушители в Украине

Когда приходит время собирать урожай и очистить участки после его сбора, у многих крестьян и дачников возникает соблазн сжечь сухие ветки и траву. Несмотря на то, что каждому известно о запрете на этот процесс, нарушители надеются, что уйдут от ответственности. Какие штрафы за сжигание сухой травы и листьев предусмотрены законом — читай в материале.

Сжигание сухой травы в военное время может рассматриваться как диверсия

Нынешнее лето оказалось, как никогда, жарким — и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям добавилась работы. Пожары при аномально жаркой погоде возникают значительно чаще.

Спасатели подчеркивают, что поджоги сухой травы во время жары особенно опасны, так как могут привести к неконтролируемому масштабному возгоранию. А его тушение может отвлечь спасателей от ликвидации последствий российской агрессии.

Во время военного положения сжигание сухой травы и веток может быть расценено как диверсия. Об этом в своем телеграм-канале напомнила Киевская городская администрация.

Безответственно поджигать траву, мусор и ветки, не заботясь об экологии. Ведь маленькие дикие животные, жизненную среду которых уничтожает огонь, беззащитны перед пожаром и могут погибнуть.

Во время сжигания в воздух выбрасываются ядовитые вещества, которые вредят здоровью чувствительных к легочным болезням людей. Штраф за сжигание мусора, листьев и других отходов преследуют целью остановить это влияние.

Штрафы за сжигание сухой травы и веток: суммы для граждан и должностных лиц

Штрафы за подобное правонарушение определяются Кодексом Украины об административных нарушениях (ст. 77-1)

Штраф за сжигание веток, травы, опавших листьев, других остатков растительности на полях, лугах, пастбищах (на любых землях сельскохозяйственного назначения), у автодорог и железных дорог, в парках в населенных пунктах:

3 060 — 6 120 гривен — для обычных граждан;

15 300 — 21 420 гривен — для должностных лиц.

За сжигание травы и других остатков растительности на заповедных землях предусмотрены штрафы:

6 120 —12 240 гривен — для обычных граждан;

21 420 — 30 600 гривен — для должностных лиц.

Штрафы и уголовная ответственность за масштабные поджоги

Согласно статье ст. 245 Уголовного кодекса Украины за совершенные в лесах или других зонах зеленых насаждений пожары с тяжелыми последствиями, за масштабные поджоги стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения угрожает:

штраф в размере от 91 800 до 153 000 гривен;

или заключение сроком от 2 до 5 лет;

Если в результате пожара после поджога травы или веток погибли люди, или это привело к массовой гибели животных, нарушитель может оказаться в тюрьме на срок от 5 до 10 лет.

