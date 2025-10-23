Для тебя Новости

Штрафы за сжигание травы в 2025 году: сколько будут платить нарушители в Украине

Ольга Петухова, редактор сайта 23 октября 2025, 16:15 3 мин.
сума штрафу за паління сухої трави у 2024
Фото Facebook ГСЧС Украины

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь