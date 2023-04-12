Не только в Украине, но и за рубежом! Абитуриенты могут сдать НМТ в 24 странах мира — перечень

Список городов и стран, где выпускникам можно сдать НМТ, на прошлой неделе был расширен. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.

Теперь абитуриенты могут принять участие в НМТ в 24 странах мира и в 41 городе.

Где выпускники могут сдать НМТ

Сейчас временные экзаменационные центры предусмотрены в таких городах:

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Австрия — Вена.

Азербайджан — Баку.

Бельгия — Брюссель.

Болгария — Варна, София

Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии — Абериствит, Эдинбург, Лондон.

Грузия — Тбилиси.

Дания — Орхус.

Эстония — Таллинн.

Ирландия — Дублин.

Испания — Валенсия.

Италия — Милан, Рим.

Канада — Эдмонтон, Монктон, Торонто.

Латвия — Рига.

Литва — Каунас.

Германия — Берлин, Гамбург, Кельн, Лейпциг, Мюнхен.

Польша — Быдгощ, Варшава, Вроцлав, Краков, Люблин.

Португалия — Лиссабон.

Румыния — Бухарест.

США — Нью-Йорк, Сакраменто.

Венгрия — Будапешт.

Финляндия — Хельсинки.

Франция — Марсель, Париж.

Чехия — Брно, Прага.

Швеция — Стокгольм.

Также в УЦОКО добавляют, что на этой неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Роттердама (Нидерланды) и Люксембурга (Люксембург).

Украинский центр оценивания качества образования напоминает, несмотря на то, что перечень городов, где абитуриенты смогут сдать НМТ, расширен, но все еще есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах.

Поэтому, если свободные места в определенном городе закончатся, он станет недоступным для выбора. Кроме того, в УЦОКО напоминают, что в некоторых городах тестирование можно будет пройти только во время дополнительной сессии, и советуют не медлить с регистрацией.

В Минобразования добавляют: если ты уже создал(-а) персональный кабинет и выбрал(-а) из предложенного перечня более отдаленный населенный пункт, а сейчас появилась более удобная локация, то после получения сертификата участника до 7 мая есть возможность изменить регистрационные данные.

Между тем регистрация на НМТ уже началась. Поэтому не теряй возможности и скорее подавай свою заявку. А о том, как регистрироваться на НМТ 2023 и какие документы для этого необходимы, мы рассказывали ранее.

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