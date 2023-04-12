Не только в Украине, но и за рубежом! Абитуриенты могут сдать НМТ в 24 странах мира — перечень

Список городов и стран, где выпускникам можно сдать НМТ, на прошлой неделе был расширен. Об этом сообщили в Украинском центре оценивания качества образования.
Теперь абитуриенты могут принять участие в НМТ в 24 странах мира и в 41 городе.
Сейчас временные экзаменационные центры предусмотрены в таких городах:
Также в УЦОКО добавляют, что на этой неделе ожидается достижение договоренностей с представителями Роттердама (Нидерланды) и Люксембурга (Люксембург).
Украинский центр оценивания качества образования напоминает, несмотря на то, что перечень городов, где абитуриенты смогут сдать НМТ, расширен, но все еще есть ограничения по количеству мест в специально оборудованных компьютерных центрах.
Поэтому, если свободные места в определенном городе закончатся, он станет недоступным для выбора. Кроме того, в УЦОКО напоминают, что в некоторых городах тестирование можно будет пройти только во время дополнительной сессии, и советуют не медлить с регистрацией.
В Минобразования добавляют: если ты уже создал(-а) персональный кабинет и выбрал(-а) из предложенного перечня более отдаленный населенный пункт, а сейчас появилась более удобная локация, то после получения сертификата участника до 7 мая есть возможность изменить регистрационные данные.
Между тем регистрация на НМТ уже началась. Поэтому не теряй возможности и скорее подавай свою заявку. А о том, как регистрироваться на НМТ 2023 и какие документы для этого необходимы, мы рассказывали ранее.
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