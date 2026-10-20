В Киеве произошла стрельба в ТЦК: что известно о пострадавших

В Киеве в помещении Печерского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки произошла стрельба. Ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Мужчину, открывшего огонь, задержали.

Что известно о стрельбе в ТЦК Киева

По информации Национальной полиции, стрельба произошла после того, как в помещение ТЦК доставили мужчину, которого подозревали в нарушении законодательства о мобилизации.

По предварительным данным правоохранителей, мужчина открыл огонь внутри учреждения. В результате инцидента ранения получили трое полицейских и трое военнослужащих. Всех пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте работают следственно-оперативные группы территориального и главного управлений полиции. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Подробности стрельбы в Печерском ТЦК

В Киевском городском территориальном центре комплектования и социальной поддержки уточнили, что инцидент произошел около 19:00 19 октября.

По сообщению учреждения, мужчину в Печерский районный ТЦК и СП доставили сотрудники полиции. Во время проверки он достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских и военнослужащих.

Стрелка задержали. На месте продолжают работать правоохранители, которые выясняют подробности инцидента.

В городском ТЦК призвали граждан дождаться результатов работы правоохранительных органов и следить за сообщениями из официальных источников.

Напомним, что в Житомире мужчина бросался с ножом на прохожих.

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