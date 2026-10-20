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В Киеве произошла стрельба в ТЦК: что известно о пострадавших

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 октября 2026, 10:00 2 мин.
Мужчина открыл стрельбу в ТЦК Киева: ранены полицейские и военные
Фото Pexels

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