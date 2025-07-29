Татьяна Бережная временно возглавит Минкульт: что известно о политике

В Кабинете министров Украины назначили новую временную главу Министерства культуры. Ею стала заместительница Юлии Свириденко Татьяна Бережная. Рассказываем, что еще известно о назначении и сколько Татьяна Бережная будет занимать этот пост.

Татьяна Бережная временно возглавит Минкульт: что о ней известно

О новом назначении сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она рассказала, что у Татьяны Бережной есть опыт в управлении людьми и сильный бекграунд в государственной политике, международных проектах и работе с партнерами.

Сегодня правительство назначило Татьяну Бережную временно исполняющей обязанности министерства культуры и стратегических коммуникаций.

Свириденко наметила главную задачу Кабмина относительно Минкульта: обеспечить должное финансирование украинской культуры в условиях войны.

— Провести аудит потребностей, активизировать диалог с донорами, найти дополнительные ресурсы — те направления, в которых Татьяна уже показала результат в Минэкономики, — продолжает Свириденко.

По словам премьер-министра, новый руководитель Минкульта Татьяна Бережная имеет опыт в реформах, культурной дипломатии и международном сотрудничестве. Она была комиссаром Украины на EXPO-2025 в Японии.

На своих местах в министерстве остаются профильные заместители: Галина Григоренко, Анастасия Бондарь и другие.

В конце сообщения Свириденко добавила, что в правительстве планируют разделить информационную политику и стратегические коммуникации в отдельное направление.

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Татьяна Бережная: биография

Татьяна Бережная родилась 9 января 1989 в г. Рогатин. Окончила Киево-Могилянскую академию и получила степень бакалавра по специальности Право и магистра по специальности Правоведение.

В 2011 году приступила к юридической карьере. В 2017 году получила свидетельство адвоката.

Вскоре прошла стажировку в Парламенте Канады как стипендиат Канадско-украинской парламентской программы. Проходила обучение в Украинской школе политических студий, Аспен Институте Киев, Киевской школе экономики, Лондонской школе экономики и политических наук, Школе Стратегического Архитектора при KMBS.

В Минэкономики Бережная занималось разработкой и реализацией политики в сфере труда и занятости. Отвечала за трудовую реформу, создание рабочих мест, борьбу с безработицей и интеграцией ветеранов в рынок труда.

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