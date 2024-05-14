е-Посвідчення ветерана в Дії. Государство начинает бета-тестирование сервиса — что известно и как принять участие

В Дії начинается бета-тестирование электронного удостоверения ветерана. Это делается с целью ускорения полноценного внедрения этой функции в мобильном приложении, и чтобы электронный документ приобрел юридический статус.

Об этом рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины.

Введение е-Посвідчення (электронное удостоверение — ред.) упростит доступ к государственным льготам, компенсациям и услугам, поскольку ветераны смогут пользоваться электронной версией удостоверения вместо бумажной. Вся информация будет доступна в смартфоне.

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Кто может быть привлечен к тестированию е-Посвідчення ветерана

Участие в бета-тестировании сейчас доступно для таких категорий населения:

участников боевых действий;

лиц, имеющих инвалидность из-за войны;

участников войны;

пострадавших участников Революции Достоинства;

членов семей погибших (умерших) ветеранов войны;

членов семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины.

Для участия нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дія и верифицированную карточку налогоплательщика.

Как принять участие в тестировании

Для того чтобы принять участие в тестировании, желающие должны зарегистрироваться в чат-боте. Участникам необходимо будет оценить на предмет:

восприятие дизайна и отображаемой информации;

отображения документа и фото;

стабильности сервиса и скорости его работы;

отображения корректных личных данных, содержащихся в Едином государственном реестре ветеранов войны.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться на Единую ветеранскую линию по номеру 0 800 505 217, которая сотрудничает с Красным Крестом Украины. Операторы линии также будут оказывать помощь по бета-тестированию е-Посвідчення.

Сформированное е-Посвідчення ветерана должно содержать:

название удостоверения;

фамилия, имя, отчество (при наличии);

оцифрованный образ лица;

пункт и статья Закона Украины “О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты”, в соответствии с которым предоставлен статус;

орган, выдавший удостоверение;

серия, номер, дата выдачи и окончания срока действия бумажного удостоверения;

группа инвалидности (для лиц с инвалидностью вследствие войны);

уникальный электронный идентификатор.

Стоит отметить, что бета-тестирование еще не является полноценным внедрением сервиса и не дает права на получение льгот до официального запуска электронного удостоверения ветерана.

Ранее мы рассказывали об инициативах и проектах для ветеранов и их семей, которые помогут адаптироваться и найти себя.

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