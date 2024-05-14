е-Посвідчення ветерана в Дії. Государство начинает бета-тестирование сервиса — что известно и как принять участие

В Дії начинается бета-тестирование электронного удостоверения ветерана. Это делается с целью ускорения полноценного внедрения этой функции в мобильном приложении, и чтобы электронный документ приобрел юридический статус.
Об этом рассказали в Министерстве по делам ветеранов Украины.
Введение е-Посвідчення (электронное удостоверение — ред.) упростит доступ к государственным льготам, компенсациям и услугам, поскольку ветераны смогут пользоваться электронной версией удостоверения вместо бумажной. Вся информация будет доступна в смартфоне.
Участие в бета-тестировании сейчас доступно для таких категорий населения:
Для участия нужно иметь ID-карту или загранпаспорт в приложении Дія и верифицированную карточку налогоплательщика.
Для того чтобы принять участие в тестировании, желающие должны зарегистрироваться в чат-боте. Участникам необходимо будет оценить на предмет:
В случае возникновения дополнительных вопросов можно обращаться на Единую ветеранскую линию по номеру 0 800 505 217, которая сотрудничает с Красным Крестом Украины. Операторы линии также будут оказывать помощь по бета-тестированию е-Посвідчення.
Сформированное е-Посвідчення ветерана должно содержать:
Стоит отметить, что бета-тестирование еще не является полноценным внедрением сервиса и не дает права на получение льгот до официального запуска электронного удостоверения ветерана.
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