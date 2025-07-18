Убил пленных, а теперь просится на обмен! Признание российского оккупанта (ВИДЕО)

Казнул украинских пленных, а сам, попав в плен, надеется на милость и просится домой — российский оккупант с позывным Алтай сдался защитникам Украины во время освобождения агрегатного завода в Волчанске в сентябре прошлого года. В настоящее время он находится под арестом. Ему объявили подозрение в тяжких преступлениях. Тогда, вспоминают воюющие на стороне Украины бойцы РДК, пропагандисты РФ кричали, что для обороны агрегатного завода привлечены лучшие военные.Оккупанты же стрелялись и ели собак. Не было ни еды, ни воды. Пленный говорит: были и самоубийства, по меньшей мере, трое. Случаи каннибализма отрицает. Но собак, говорит, ели. Условиями содержания в Украине он очень доволен. — Нельзя сказать, что я недоедаю или сплю не так, как нужно. У меня есть матрас, каждый день три раза меня кормят, — говорит Алтай. Сам же он казнил украинских пленников. В частности, он контролировал издевательство и казнь Василия Мулька, украинского военного, ушедшего на позицию без оружия. Читать по теме Даже неходящие ползут в штурм: как проходят бои на Лимано-Купянском направлении Бойцы бригады Рубеж об отчаянных попытках россиян штурмовать в безвыходной ситуации. Также потом пытали и казнили еще двух наших защитников. Алтаю объявили подозрение за жестокое обращение с пленными, пособие и умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору, устанавливают и его командиров. Ведется следствие по расстрелу гражданского авто в Харьковской области. Тогда погиб ребенок и мужчина. Больше деталей по делу, ищи по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: война в Украине, российские военные Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter