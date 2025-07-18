Убил пленных, а теперь просится на обмен! Признание российского оккупанта (ВИДЕО)

Казнул украинских пленных, а сам, попав в плен, надеется на милость и просится домой — российский оккупант с позывным Алтай сдался защитникам Украины во время освобождения агрегатного завода в Волчанске в сентябре прошлого года.

В настоящее время он находится под арестом. Ему объявили подозрение в тяжких преступлениях.

Тогда, вспоминают воюющие на стороне Украины бойцы РДК, пропагандисты РФ кричали, что для обороны агрегатного завода привлечены лучшие военные.

Оккупанты же стрелялись и ели собак. Не было ни еды, ни воды.

Пленный говорит: были и самоубийства, по меньшей мере, трое. Случаи каннибализма отрицает. Но собак, говорит, ели.

Условиями содержания в Украине он очень доволен.

— Нельзя сказать, что я недоедаю или сплю не так, как нужно. У меня есть матрас, каждый день три раза меня кормят, — говорит Алтай.

Сам же он казнил украинских пленников. В частности, он контролировал издевательство и казнь Василия Мулька, украинского военного, ушедшего на позицию без оружия.

Также потом пытали и казнили еще двух наших защитников.

Алтаю объявили подозрение за жестокое обращение с пленными, пособие и умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору, устанавливают и его командиров.

Ведется следствие по расстрелу гражданского авто в Харьковской области. Тогда погиб ребенок и мужчина. Больше деталей по делу, ищи по ссылке.

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