Каждый десятый ФЛП в Польше — украинец: каковы данные роста предпринимателей в стране за последние годы

Украинцы, выехавшие за границу, пользуются не только выплатами и помощью принявших их стран. Украинские беженцы способствуют развитию экономики и платят налоги, ведь многие открывают ФЛП.

Наибольшее количество предпринимателей регистрируется в Польше. За последние два года более 40 тыс. украинцев зарегистрировались в Польше как ФЛП.

Сколько украинцев-предпринимателей регистрируется в Польше

Издание Rzeczpospolita со ссылкой на данные из Центрального реестра и информации об экономической деятельности рассказало о регистрации украинцами ФЛП в Польше. Уже в 2023 году каждое десятое индивидуальное предприятие в Польше открывали украинцы, а количество физических лиц-предпринимателей, которыми были граждане Украины, оказалось более чем на две трети больше, чем в 2022 году.

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До начала полномасштабной войны в Украине, в январе и феврале 2022 года, украинские граждане регистрировали в Польше чуть более 200 индивидуальных предприятий в месяц. Уже в марте того же года их количество выросло почти до 600 в месяц, но скачок регистраций пришелся на следующие месяцы.

В апреле их количество приблизилось до 1300, а в мае и июне — до 1700, в последующие два месяца — по 2000.

В начале 2023 года темпы регистрации ФЛП украинцами в Польше значительно выросли. В марте, а затем в августе, сентябре и октябре количество новых регистраций росло на 2700-2800 ежемесячно.

В результате устойчивого роста количества регистраций за весь 2023 год было зарегистрировано 30 325 новых украинских индивидуальных компаний. Это более чем на 67% больше, чем в предыдущем году, когда их было зарегистрировано 18 139. В то же время, общее количество регистраций таких компаний в Польше составило 299 тыс. Это значит, что украинские физические лица-предприниматели составили более 10%. Всего в 2022-2023 годах украинцы зарегистрировали в Польше 48 464 ФЛП.

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