Великобритания продлила визы для украинцев: что известно и кого это касается

Около 300 тыс. украинцев после полномасштабной войны выехали в Великобританию в поисках защиты и получили визы на временное проживание. Но некоторые визы, например по программам Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, заканчиваются в марте 2025 года.

Однако в Великобритании уже принято решение — украинцам разрешат продлить визу до сентября 2026 года. Читай, что об этом известно в материале.

Великобритания продлила визу для украинцев: что известно

Правительство Великобритании предоставило возможность беженцам из Украины продлить визу для пребывания в стране еще на 18 месяцев, сообщило Министерство внутренних дел страны, передает Sky News.

Первые визы, которые украинцы получали по программам Homes for Ukraine, Ukraine Family Scheme и Ukraine Extension Scheme, имеют срок до марта 2025 года.

Соответственно, граждане Украины, которые находятся под действием одной из этих визовых программ, теперь смогут подать заявление на новую визу, сохраняя право на работу, льготы и доступ к медицине и образованию.

Чтобы продлить срок действия визы, необходимо подать заявку на продление визы в течение последних трех месяцев действия действующей визы.

— Эта новая схема продления визы дает украинцам в Великобритании уверенность в их будущем, поскольку война продолжается, и мы будем продолжать предоставлять убежище для тех, кто от нее бежит, — сказал министр иммиграции Великобритании Том Пурсглов.

Более 283 тыс. украинцев получили или продлили приют в Британии с начала полномасштабного вторжения РФ.

Великобритания была первой страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной во время визита премьер-министра Риши Сунака в Киев.

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