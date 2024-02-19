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Великобритания продлила визы для украинцев: что известно и кого это касается

Богдана Макалюк, журналист сайта 19 февраля 2024, 16:00
Украинским беженцам в Британии продлят визы до сентября 2026 года: условия
Фото: Pexels

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