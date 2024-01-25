Только недавно украинские сервисы онлайн-банкинга и связи оправились от кибератак, которые россияне осуществили в конце прошлого года. Сегодня, 25 января 2024 года, ряд крупных украинских компаний сообщили о кибератаке на их сайты. Что известно о кибератаке на сайты Укрпочты, Нафтогаза и других — рассказываем дальше.

Кибератака на Укрпочту, Нафтогаз и Укртрансбезопасность: что известно

Первыми о хакерской атаке на свои дата-центры сообщили в Нафтогазе. Согласно их сообщению в Telegram, была зафиксирована масштабная кибератака на один из дата-центров, который используют компании Нафтогаза.

В настоящее время вебсайты и колл-центр не работают. О сроках возобновления сервисов сообщим дополнительно, — говорится в сообщении.

Укрпочта сообщила о сбое в работе своих систем через некоторое время, в своем Instagram.

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— В наших ІТ-системах произошел значительный технический сбой. Наши специалисты активно работают над устранением проблемы и восстановлением полноценной работы, но это может занять некоторое время, — говорится в сообщении Укрпочты.

Также в Укрпочте добавили, что в отделениях сейчас есть возможность выдавать посылки и принимать платежи. Предоставление других услуг возобновится позже.

О техническом сбое работы дата-центра и сайта Шлях утром также сообщила компания Укртрансбезопасности.

Ранее страны-партнеры заявили о готовности помочь Украине эффективно бороться с кибератаками на наши сайты и структуры. Что об этом известно — мы писали раньше.

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