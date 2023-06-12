УЗ запустила женские купе! Как купить билет и сколько стоит

В конце мая украинское общество спровоцировало резонанс вокруг женских купе в поездах Украины. В результате Укрзалізниця сообщила, что такие отдельные купе для женщин будут введены в действие.
Сегодня, 12 июня, стало известно о запуске первого женского купе в поездах УЗ. Как купить билеты, сколько они стоят и какие нюансы стоит учесть, мы расскажем дальше.
Укрзалізниця ранее отмечала, что купить билеты в женские купе можно только через мобильное приложение УЗ.
Во время пилотного периода женские купе появятся на четырех рейсах дальнего сообщения, которые находятся среди лидеров по количеству зарегистрированных жалоб и конфликтных случаев с начала года:
Бета тестирование начнется с 30 июня.
Возможность приобрести билеты пока есть только в официальном приложении УЗ, при выборе места система предупреждает, что оно только для женщин или детей младше шести лет.
В продаже сейчас есть рейсы с женским купе направлением Трускавец — Днепр по цене 623 грн; Кривой Рог — Киев по цене 415 грн; Киев – Ужгород; Харьков — Ясиня.
Эта цена не выше цены обычного места в купе.
Эта цена не выше цены обычного места в купе.
— Переходим от хайпа к делу. Как и обещали, вводим в экспериментальном режиме женские купе. Далее будем смотреть на спрос и примем решение по масштабированию этого проекта на большее количество ночных рейсов.
Также работаем над усилением безопасности в поездах, скоро анонсируем еще несколько решений, — отметил председатель правления АО Укрзалізниця Евгений Лященко.
О том, с чего все началось и как украинское общество относится к женским купе, можешь прочесть в нашем другом материале.
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