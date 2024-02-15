Львов, Киев, Полтава — что известно про утреннюю атаку по Украине 15 февраля

Ночь с 14 на 15 февраля оказалась для украинцев страшной. Россияне массово обстреляли несколько гражданских городов, в том числе Киев, Запорожье и Львов.
Что известно об утренней атаке на Украину и о последствиях попаданий — рассказываем дальше.
Около половины седьмого утра во Львове прогремели три громких взрыва. Глава львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram сообщил, что это работает ПВО.
Мэр города Андрей Садовый написал, что есть попадания по городу.
Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна.
Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна.
Через некоторое время Андрей Садовый обнародовал фото и подробную информацию о последствиях обстрелов Львова.
— По предварительной информации, на наш регион летело более десяти ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.
Взрывной волной выбило окна возле жилых домов на улице Научной, также задело две школы. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки.
Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездить по-прежнему.
Максим Козицкий добавил, что пострадали три гражданских человека.
— Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им предоставили на месте. Еще один мужчина с гематомой надбровного участка был госпитализирован. Это также житель одного из пострадавших от взрывной волны домов.
По сообщению, в 19 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.
В Киеве сегодня тоже было громко. По информации мэра Виталия Кличко, работало ПВО.
Взрывы в городе. Работает ПВО, – написал он.
Взрывы в городе. Работает ПВО, – написал он.
В КМВА сообщили, что в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.
— Очередной ракетный удар по Украине. Удар — комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям.
Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.
В Запорожье зафиксировали попадание по объекту инфраструктуры города.
По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и магазин.
По информации корреспондентов Суспільного, в Днепре раздавались взрывы.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях обстрела Украины и рассказал, пострадал ли регион.
Утром ПВО сбила над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах. Есть и “прилеты” в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры.
Утром ПВО сбила над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах. Есть и “прилеты” в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры.
Главное — никто не пострадал, — написал он.
О взрывах и попаданиях также известно в Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.
— Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м квадратных. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.
Помочь украинским силам ПВО и оградить Украину от российских обстрелов смогут самолеты F-16. Когда их ждать в нашем воздухе, мы рассказывали раньше.
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