Ночь с 14 на 15 февраля оказалась для украинцев страшной. Россияне массово обстреляли несколько гражданских городов, в том числе Киев, Запорожье и Львов.

Что известно об утренней атаке на Украину и о последствиях попаданий — рассказываем дальше.

Утренний обстрел Украины 15 февраля: что известно

Львов

Около половины седьмого утра во Львове прогремели три громких взрыва. Глава львовской ОВА Максим Козицкий в своем Telegram сообщил, что это работает ПВО.

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Мэр города Андрей Садовый написал, что есть попадания по городу.

Есть попадания по городу. По предварительной информации, в нескольких домах Львова по улице Научной взрывной волной выбило окна.

Через некоторое время Андрей Садовый обнародовал фото и подробную информацию о последствиях обстрелов Львова.

— По предварительной информации, на наш регион летело более десяти ракет. ПВО хорошо отработали эту атаку, но все же есть одно попадание в объект инфраструктуры.

Взрывной волной выбило окна возле жилых домов на улице Научной, также задело две школы. На месте работают оперативные службы. Устанавливаем последствия атаки.

Львов, Киев, Полтава — что известно про утреннюю атаку по Украине 15 февраля / 2 Фотографии

Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого. Трамвай ездить по-прежнему.

Максим Козицкий добавил, что пострадали три гражданских человека.

— Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им предоставили на месте. Еще один мужчина с гематомой надбровного участка был госпитализирован. Это также житель одного из пострадавших от взрывной волны домов.

По сообщению, в 19 жилых домах на Научной взрывной волной выбило часть окон, повреждены припаркованные рядом машины.

Киев

В Киеве сегодня тоже было громко. По информации мэра Виталия Кличко, работало ПВО.

Взрывы в городе. Работает ПВО, – написал он.

В КМВА сообщили, что в столице обошлось без жертв и разрушений. Система жизнеобеспечения города работает в штатном режиме.

— Очередной ракетный удар по Украине. Удар — комбинированный. В частности, ракеты разного типа враг направил и на Киев. Они заходили на город по разным направлениям.

Воздушная тревога в столице длилась более двух часов. Силами и средствами противовоздушной обороны все вражеские ракеты, летевшие на Киев, были уничтожены.

Запорожье

В Запорожье зафиксировали попадание по объекту инфраструктуры города.

По предварительным данным, пострадали четыре человека. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

В результате атаки повреждены жилые дома, учебное заведение и магазин.

Львов, Киев, Полтава — что известно про утреннюю атаку по Украине 15 февраля / 2 Фотографии

Днепр

По информации корреспондентов Суспільного, в Днепре раздавались взрывы.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил о последствиях обстрела Украины и рассказал, пострадал ли регион.

Утром ПВО сбила над областью две ракеты. Их приземлили в Никопольском и Новомосковском районах. Есть и “прилеты” в Днепровском районе. Поврежден объект инфраструктуры.

Главное — никто не пострадал, — написал он.

Полтава

О взрывах и попаданиях также известно в Полтавской области. Об этом сообщил глава ОВА Филипп Пронин.

— Есть попадание в складское помещение в Миргородском районе. Это привело к пожару на площади 100 м квадратных. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

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