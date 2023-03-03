Никакого ориентира на Москву! В Дії стартовал опрос о новом названии для украинской железной дороги

2023 год, идет полномасштабная война за нашу независимость. Однако в Украине до сих пор остаются вещи, напоминающие об имперском и советском прошлом нашей страны. И, конечно, с ориентирами на Москву, которая веками ведет регулярное истребление украинского народа.

Поэтому, пока наша борьба продолжается, необходимо избавиться от всего, что напоминает о невольничьем прошлом и мешает развитию страны. Укрзалізниця решила начать кампанию Залізна українізація, во время которой планируется изменить названия, придуманные во времена Российской империи и СССР.

Начать решили с изменения не соответствующего действительности названия Юго-Западной железной дороги. Новое наименование решили выбрать через приложение Дія, где стартовал опрос о новом названии для Юго-Западной железной дороги.

Сейчас также смотрят

Почему нужно поменять название Юго-Западной железной дороги

Как объясняет Укрзалізниця на своем официальном сайте, строительство железных дорог на территории Украины шло бок о бок с русификацией нашей Родины.

Все считалось в отношении Москвы, и две мощные украинские железные дороги получили названия, не имеющие ничего украинского с географической точки зрения — Южная и Юго-Западная.

Юго-Западная железная дорога получила свое название как часть тогда еще Российской империи, в которой Киев находился на юго-западе. Однако к современным границам Украины это название не имеет никакого отношения, кроме как упоминание о прошлой зависимости от Москвы.

Юго-Западная железная дорога простирается от Черниговской области до Подолья (на севере страны), работая на территории пяти и частично еще шести областей нашего государства.

Так что юго-запад для Москвы пусть закончится их пограничными территориями.

Какие варианты для нового названия Юго-Западной железной дороги

Киевская железная дорога;

Столичная железная дорога;

Центральная железная дорога;

Северная железная дорога.

Как принять участие в опросе

Зайти в Дію; Нажать Услуги; Выбрать Опрос; Посмотреть видеоролик председателя правления Укрзалізниці Александра Камышина или прочесть текстовый вариант объяснения; Проголосовать.

Опрос касательно нового названия для Юго-Западной железной дороги продлится до 10 марта.

2022 стал для Укрзалізниці годом прочности, но это не означает, что компания надеется на свои лавры и останавливается на достигнутом. Читай, как изменилась Укрзалізниця во время войны и чего ждать дальше.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!