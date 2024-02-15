Наказание за сексистскую рекламу: в Хмельницком оштрафовали предпринимателя за изображение обнаженных женщин

Реклама создана, чтобы привлекать внимание людей к определенному продукту или услуге. Иногда она может быть резкой или провокационной, ведь компании нужно, чтобы ее запомнили. Иногда такие рекламы могут переходить тонкую грань и возмущать общество, поскольку содержат элементы сексизма, расизма или других унижений.

Такие рекламы существуют и в Украине, поэтому на них можно жаловаться, что и сделала адвокат, координатор линии правовой помощи ЮрФем: поддержка Марта Змысла.

Таким образом, Хмельницкий окружной административный суд 22 января вынес решение по делу №560/20900/23, которым признал физическое лицо-предпринимателя виновным в нарушении законодательства о рекламе и наложил штраф в размере 1700 грн.

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Штраф за сексизм в рекламе: что известно

В Украине существует закон О рекламе. Согласно ему, дискриминационная реклама по признаку пола — это реклама, содержащая утверждение и/или изображение относительно интеллектуального, физического, социального или другого преимущества одного пола над другим и/или относительно стереотипных ролей мужчины и женщины, пропагандирующей унизительное и пренебрежительное отношение; унижает достоинство человека по признаку пола; демонстрирует насилие по признаку пола; использует изображение тела человека (части тела) исключительно как сексуального объекта с целью привлечения внимания потребителя и/или ссылки (слова, звуки, изображения) на сексуальные отношения, не относящиеся к рекламируемому продукту или способу его потребления.

Увидев рекламу, которая нарушает этот закон, адвокат Марта Змысла, подала на нее жалобу в апреле 2022 года. Она увидела эту рекламу в интернете. В ЮрФем отмечают, что в соцсети были распространены на продаж открытки, наклейки и календари с изображением обнаженных женщин в “открыто-агрессивных и унизительных образах сексуального характера”.

— Идеей рекламной продукции было довести до сведения военнослужащих то, что пока они защищают Украину от врага, их дома ждут привлекательные и обнаженные женщины, которые к тому же еще прекрасные домохозяйки, — вспоминает Марта.

Адвокат подготовила жалобу в Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов относительно нарушения законодательства о рекламе. По результатам рассмотрения жалобы была проведена экспертиза рекламной продукции, которая установила ее дискриминационность.

Поэтому Госпродслужба составила протокол о нарушении законодательства о рекламе на физическое лицо-предпринимателя и направила его в суд. Суд вынес постановление, согласно которому предприниматель должен был уплатить штраф.

— Как видим, у национального законодательства есть инструменты для привлечения к ответственности за дискриминационную рекламу. Поэтому в случае идентификации рекламной продукции, содержащей дискриминационный характер, следует реагировать и принимать меры по привлечению недобросовестных рекламодателей к ответственности, — подчеркнула Марта.

Как подать жалобу на сексистскую рекламу

В Юрфеме также рассказали, как пожаловаться на рекламу, содержащую сексизм. Людям советуют обратиться с жалобой в Государственную службу Украины по безопасности пищевых продуктов. В жалобе следует осветить, в чем состоит нарушение законодательства о рекламе. На сайте Госпродпотребслужбы есть инструкция, как сделать электронное обращение.

Сейчас украинцы могут резко реагировать на некоторую рекламу. Ранее мы рассказывали, что раздражает украинцев в рекламе во время войны.

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