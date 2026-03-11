В Украине хотят провести реформу такси: как изменится работа водителей

Украинский рынок такси готовится к фундаментальной трансформации, которая должна положить конец многолетнему господству теневых перевозок.

Вице-премьер-министр Алексей Кулеба анонсировал разработку законопроекта, призванного легализовать деятельность сотен тысяч водителей через создание максимально простой и цифровой модели взаимодействия с государством.

Главная проблема отрасли сегодня заключается в поразительном диссонансе: официальные разрешения на перевозку имеют лишь около 9500 автомобилей, тогда как фактически в стране работает более 200 000 водителей.

Это означает, что более 90% рынка находится вне правового поля, лишающего бюджет налогов, водителей социальных гарантий, а пассажиров базовой безопасности.

В Украине готовят радикальное упрощение легализации для водителей

Ключевым новшеством реформы является внедрение нового юридического статуса – автомобильного самозанятого перевозчика. Правительство предлагает отказаться от сложных отчетов и классических лицензий в пользу прозрачного и дешевого билета.

Стоимость легальной работы на два года будет равна одному прожиточному минимуму. Если разделить эту сумму на весь срок действия разрешения, ежемесячный взнос составляет около 130 грн/месяц.

Фактически, по цене двух чашек кофе в месяц водитель получает право работать полностью официально, не обременяя себя бумажной волокитой. Вместо бумажных лицензий вводится персональный электронный сертификат, генерируемый через систему Укртрансбезопасности.

Для потребителей услуг реформа обещает новый уровень прозрачности. В салоне каждого легального авто появится обязательный QR-код. Отсканировав его, пассажир сможет мгновенно проверить:

действие сертификата водителя;

наличие страхования на конкретную поездку;

основную информацию о перевозчике.

Это решение должно отсеять недобросовестных водителей и обеспечить действенные механизмы защиты в случае непредвиденных ситуаций на дороге.

Отдельный раздел законопроекта посвящен роли популярных агрегаторов и служб заказов. Цифровые платформы теперь будут выступать в качестве налоговых агентов. Они будут обязаны проверять наличие всех необходимых документов у водителей перед допуском к системе.

Более того, платформы будут нести ответственность за сотрудничество с нелегальными перевозчиками. Такой подход делает легальную работу выгоднее и проще теневой схемы, ведь агрегаторы будут заинтересованы в чистоте своих рядов.

В настоящее время документ проходит этап межведомственного согласования, после чего его передадут на рассмотрение Кабинета Министров и Верховной Раде.

