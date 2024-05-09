Новый дипломатический курс: Валерий Залужный стал послом Украины в Великобритании

Герой Украины, бывший главнокомандующий ВСУ, один из самых влиятельных людей в мире по версии Time. Но с 7 марта Валерий Залужный может дополнить свой список достижений еще одной должностью — посол Украины в Великобритании.

Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании — что известно

9 мая 2024 года президент Украины Владимир Зеленский назначил Валерия Залужного послом Украины в Великобритании.

Министерство иностранных дел Украины вечером 7 марта сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский согласовал кандидатуру Валерия Залужного в качестве главы дипломатического представительства Украины в Великобритании.

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Теперь бывший главнокомандующий ВСУ вступил в должность чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии.

Остается, чтобы Великобритания дала согласие на принятие Валерия Залужного в качестве посла Украины.

Генерал Валерий Залужный говорил мне именно о таком направлении для себя — дипломатическом. Наше союзничество с Британией должно только укрепляться, — сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении 7 марта 2024 года.

Если хочешь больше узнать о генерале, читай, каким был путь Залужного до главнокомандующего ВСУ и почему он войдет в историю.

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