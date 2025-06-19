Война Израиля и Ирана: почему разразился конфликт между Тель-Авивом и Тегераном

13 июня 2025 года Израиль ударил по иранским ядерным и военным объектам, поразил центры обогащения урана, уничтожил ракетные базы и ликвидировал ядерных ученых и топовых генералов Корпуса стражей исламской революции.

Для стороннего наблюдателя удар по Ирану, стране, с которой у Израиля даже нет общей границы, выглядит неожиданным. В чем настоящая причина войны Израиля и Ирана — разбираемся в материале.

В чем настоящая причина войны Израиля и Ирана

Чтобы ответить на вопрос, в чем причина войны Израиля и Ирана, следует рассмотреть военный и политический баланс сил на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что между Ираном и Израилем почти две тысячи километров, эти государства с 1979 года находятся в состоянии латентной, а иногда и реальной войны.

Хотя до этого момента у Ирана и Израиля были дружеские отношения. Однако в 1979 году в Иране произошла исламская революция, когда в стране был свергнут светский режим шаха Пехлеви. Страна перешла под власть аятолл (верховный религиозный сан в мусульманстве), начала жить по законам шариата.

Иран стал доминантой всего мусульманского Ближнего Востока и фактически объявил Израиль своим врагом. В чем причина? На карте арабского мира еврейское государство Израиль выглядит как едва ли не единственное враждебное пятно, поэтому власти Ирана называют Израиль Малым Сатаной, а поддерживающих его США — Великим Сатаной.

В вину Израилю ставят оккупацию арабских и палестинских земель — в частности, Восточного Иерусалима и Храмовой горы, на которых находятся мусульманские святыни.

Это идеологически оправдывает антиизраильскую политику Ирана, всячески поддерживающего ближайшую соседку Израиля — Палестину — в борьбе за спорные территории. Иран активно спонсирует палестинские группировки ХАМАС, Джихад, Хезболлу в Ливане и другие мусульманские шиитские силы. Их сеть стала известна как так называемая ось сопротивления.

Так что хотя между странами и нет прямой границы, конфликт существует десятилетиями.

Из своих нефтяных миллиардов Иран платит за военные нападения со стороны Палестины, Сирии (до свержения режима Асада), Ливана и Ирака.

В чем причина современного обострения конфликта между Ираном и Израилем

В настоящее время противостояние обострилось из-за существования у Ирана ядерных военных разработок и угрозы удара по Израилю именно ядерным оружием. Израиль, сделав первый шаг, сработал на опережение. Хотя, как известно, в ближайшие дни должны были начаться мирные переговоры между Америкой и Ираном о сворачивании его ядерной программы.

Но, учитывая все ранее сказанное, уже не кажется странным, что с началом военной операции 13 июня 2025 года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ее цель — не только уничтожение ядерной программы Ирана, но и политическое ослабление режима в Тегеране, который и есть настоящей угрозой.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал иранский народ к восстанию и объявил, что следующая неделя должна быть революционной.

Хотя можно ли ожидать новой революции в Иране именно сейчас, когда даже оппозиция страны рассматривает военное нападение Израиля как внешнюю агрессию и готова стать на защиту национального флага.

Раньше мы рассказывали: когда образовался Израиль, узнай о создании страны и ее бурной истории.

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