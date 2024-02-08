Больше не Воздухофлотский: в Киеве переименовали проспект

Борьба с росссийским врагом ведется не только в физической плоскости, но и культурной. Из-за длительной совместной жизни с россиянами, в украинских городах укоренилось немало советских названий и памятников их деятелям, поэтому ведется их дерусификация.

Так, 8 февраля на заседании Киеврады было принято решение о переименовании Воздухофлотского проспекта в столице. Как теперь называется Воздухофлотский проспект — рассказываем дальше.

Воздухофлотский проспект: как переименовали

По сообщению мэра Киева Виталия Кличко, на заседании Киеврады в рамках дерусификации был принят ряд переименований столичных улиц и проспектов.

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— Часть из них будет теперь называться именами наших павших героев и будет связана с нашими Вооруженными силами.

В частности, речь идет о переименовании Воздухофлотского проспекта в проспект Воздушных сил Украины, — написал мэр в своем Telegram.

Виталий Кличко отметил, что за переименование проспекта в Воздушных сил выступили киевляне, руководство Генштаба и ГУР, военные.

Читать по теме Киев наберется сил от своей истории и современности — как проходит дерусификация столичных улиц До 19 июня в мобильном приложении Київ цифровий будет продолжаться рейтинговое голосование за переименование улиц столицы.

Такое обращение было зафиксировано и обсуждалось давно.

— Поэтому считаю, что пора уже поставить точку. Воздушные силы каждый день и ночью защищают небо, сбивают дроны и ракеты, летящие на украинские города и села. И наши защитники заслуживают того, чтобы выразить им уважение и благодарность! — подчеркнул Кличко.

Сегодня в Киеве появился проспект Воздушных сил Украины! Слава нашим защитникам! Слава Украине!

Почему так важно проводить дерусификацию по городам Украины и какие для этого существуют инструменты, рассказывали тебе раньше.

Главное фото: Википедия.

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