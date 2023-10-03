Удобные обновления: вкладчики обанкротившихся банков смогут вернуть средства в Дії

Терять средства — это всегда большой удар для любого человека. Но особенно эта неприятная ситуация выбивает землю из-под ног в военное время.

Поэтому Дія вместе с Фондом гарантирования вкладов запустили новую услугу, благодаря которой вкладчики обанкротившихся банков могут вернуть средства через Дію.

Теперь не нужно ходить в банки и тратить лишнее время, чтобы получить гарантированное возмещение от обанкротившихся банков.

Как пишет вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров, вкладчики из любого поселка или города могут подать заявление онлайн в Дії. Получить возмещение можно будет на свой счет в течение трех дней.

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Услугой могут воспользоваться обанкротившиеся вкладчики 34 банков, в результате чего должно быть возмещено 3,2 млрд грн.

Продолжаем строить самое удобное цифровое государство в мире, чтобы каждый украинец получал услуги удобно и просто. Без бюрократии и коррупции.

Также с помощью Дії можно будет получить и помощь в случае восстановления дома. Читай, что известно о государственной программе по восстановлению поврежденного жилья єВідновлення.

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