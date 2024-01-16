Всемирный экономический форум 2024: четыре приоритетных вопроса в Давосе и мирный план Зеленского — чего ждать

Вчера, 15 января, в швейцарском городе Давос начался Всемирный экономический форум. Нынешняя тема форума — Восстановление доверия. Об этом сообщается на сайте World Economic Forum.

Это уже 54 ежегодная встреча, которая продлится до 19 января. Туда съедутся более 300 общественных деятелей, среди которых будут присутствовать более 60 глав государств и правительств.

Кто представляет Украину на Всемирном экономическом форуме

От Украины на форум поехал президент Владимир Зеленский.

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15 января состоялась совместная пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского и президента Швейцарии Виолы Амхерд.

Во время мероприятия Зеленский представил мирный план, который будет официально объявлен на предстоящем форуме в Давосе. Он также выразил надежду на участие и поддержку представителей стран, осуждающих действия России на территории Украины и готовых способствовать мирному урегулированию конфликта.

В пресс-службе президента Украины сообщили, что Владимир Зеленский провел в Давосе встречу с Генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Они обсудили текущую военную ситуацию.

Президент Украины проинформировал о недавних интенсивных российских атаках на украинские города и населенные пункты. Зеленский также акцентировал на необходимости укрепления украинских средств противовоздушной обороны.

Зеленский и Столтенберг также обсудили дополнительные оборонные потребности Украины.

Они отметили важность подписания двустороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией, что входит в рамки Совместной декларации G7, принятой на крайнем саммите НАТО в Вильнюсе.

Также президент Украины выступал 16 января.

Какие темы будут обсуждать

Основные вопросы, которые будут в центре внимания, включают ситуацию на Ближнем Востоке, войну в Украине, и новейшие достижения в области искусственного интеллекта.

Программа форума будет состоять из четырех приоритетных вопросов:

Достижение безопасности и сотрудничества в расколотом мире;

Создание роста и рабочих мест для новой эры;

Искусственный интеллект как движущая сила экономики и общества;

Долгосрочная стратегия по климату, природе и энергии.

— В этом году мощная делегация Украины на Давосском форуме. К сожалению, должен констатировать, что программа больше сконцентрирована на искусственном интеллекте, экологии.

Вопросы безопасности, войны в Украине заметно отошли на задний план. И украинская делегация сейчас всеми силами пытается вернуть эту повестку дня. Потому что кажется, что людей больше интересует Chat GPT, чем война и как победить Россию, — комментирует ведущий телемарафона Єдині новини Вадим Карпьяк, который сейчас находится в Давосе.

Всемирный экономический форум: кто участвует

Среди участников форума в этом году — более 300 выдающихся общественных лидеров, включая более 60 руководителей государств и правительств. К ним относятся: премьер-министр Китая Ли Цян, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Республики Корея Хан Дак Су, премьер-министр Испании Педро Санчес, президент Польши Анджей Дуда и другие.

Также на форуме ожидают госсекретаря США Энтони Блинкена, советника по национальной безопасности Джейка Салливана, а также членов Сената и Палаты представителей Конгресса США.

691 день, определяющий твое будущее

В рамках экономического форума в Давосе, Украинский дом представляет выставку под названием 691 день, определяющий твое будущее — 691 Days Deciding Your Tomorrow.

Всемирный экономический форум 2024: четыре приоритетных вопроса в Давосе и мирный план Зеленского — чего ждать / 6 Фотографий

Эта выставка является сборником видеороликов с TikTok, созданных украинцами в их повседневной жизни, демонстрируя, что жизнь в стране продолжается несмотря на войну. Об этом сообщает Reuters.

Организация выставки была осуществлена Украинским домом в Давосе совместно с Фондом Виктора Пинчука и PinchukArtCentre, в партнерстве с Офисом президента Украины.

Автор фото: Директор PR новостей СЛМ Новости Александра Батий

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