Очередное военное преступление россиян: десять пострадавших в результате обстрела Харькова

Харьков сейчас — едва ли не самый желанный город для россиян. Оккупанты пытаются захватить его, но железобетонный город не поддается, так что враг стирает его с лица земли. Среди дня 22 мая 2024 раздавались взрывы в Харькове: известно о раненых.

Детальнее о взрывах в Харькове и их последствиях, рассказываем далее в материале.

Взрывы в Харькове: что известно

По сообщению главы Харьковской ОВО Олега Синегубова, Харьков оказался под ударом врага около 13:45.

Под ударом находился Шевченковский район города. Как сообщает Синегубов, удар, вероятно, был осуществлен управляемым боеприпасом. Есть возгорание на гражданской автозаправочной станции, повреждено кафе.

Также есть возгорание в многоквартирном жилом доме, повреждены автомобили.

Десять пострадавших гражданских людей в результате обстрела Харькова.

— Среди них четыре человека госпитализировали в больницу. Один человек в тяжелом состоянии. Другим оказана помощь на месте.

Взрывы в Чугуеве, Харьковская область

Также утром 22 мая оккупанты нанесли удар по центральной части Чугуева Харьковской области. Уже известно о двух пострадавших женщинах.

Сейчас продолжаются тяжелые бои на фронте. Чтобы помочь военным, читай материал о ситуации на Покровском направлении и донать средства на РЭБ для ВСУ.

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