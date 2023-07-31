Снова под жестоким обстрелом С-300! Что известно о взрывах в Харькове и области 31 июля

Российские военные продолжают наносить удары по мирному населению Украины, демонстрируя свою жестокость и нарушая любые правила. В ночь на 31 июля 2023 года Россия в очередной раз нанесла удар по Харькову, об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно об обстреле 31 июля

По словам Синегубова, около полуночи россияне ракетами С-300 обстреляли Харьков. Зафиксированы попадания на территории гражданского предприятия в Новобаварском районе города. Загорелись пожары.

Охранник предприятия получил ранения и был госпитализирован.

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По информации ГСЧС, общая площадь пожара составила около 200 кв. м.

Обстрел Харьковской области: что известно

Олег Синегубов сообщил, что в пгт Большой Бурлук Купянского района около полуночи российская ракета С-300 попала в город частного домохозяйства, поврежден частный дом и гараж. К счастью, обошлось без пострадавших.

Вчера вечером враг нанес удары по селу Шейковка Изюмского района. Поврежден частный жилой дом.

К сожалению, погибла 74-летняя женщина. 53-летняя женщина и 76-летний мужчина получили ранения.

Кроме того, за прошедшие сутки враг из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливал населенные пункты Чугуевского, Богодуховского и Купянского районов. В Волчанске повреждены четыре жилых дома, получил ранение 84-летний мужчина.

В селе Тимофеевка Богодуховского района враг сбросил с БпЛА две гранаты. Повреждены два забора, пострадавших нет.

Оккупанты наносят удары по всей территории Украины. Ранее мы рассказывали об ударе по Запорожью, унесшему жизни людей.

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Фото: ГСЧС