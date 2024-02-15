Утро 15 февраля у львовян началось раньше обычного. В пол седьмого утра в городе прогремели мощные взрывы в спальном районе.

Что известно про атаку на Львов 15 февраля, рассказываем далее.

Взрывы во Львове 15 февраля: что известно и есть ли пострадавшие

О месте попадания во Львове официально пока не говорят, однако известно, что ранения получили три гражданских человека. Об этом сообщил глава ОВА Максим Козицкий.

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— Во время утренней атаки по Львову пострадали два человека. Это мужчина и женщина, живущие в домах на Научной. У них резаные раны. Помощь им оказали на месте. Еще один мужчина с гематомой надбровного участка был госпитализирован. Это также житель одного из пострадавших от взрывной волны домов.

Зафиксировали попадание в объект инфраструктуры во Львове. Продолжается пожар.

По обновленной информации, в общей сложности повреждено 19 жилых домов, выбито более 400 окон. Об этом Радио Свобода сообщил городской голова Садовой. Пострадали две школы, детский сад и бизнес-центр. В настоящее время принимается решение о компенсации.

Атака на Львов 15 февраля: мирные люди пострадали, повреждены 16 домов / 3 Фотографии

Известно, что сейчас на месте работают все службы, перекрыли также дорогу на Научной для транспорта. Автобусы будут временно курсировать по улице Владимира Великого, а трамвай ездит без изменений.

Мэр города Андрей Садовой добавил, что на регион летело более десяти ракет. Кроме жилых домов, повреждения получила и местная школа.

Во Львове из-за обстрелов повреждены несколько объектов оператора системы распределения, в том числе трансформаторная подстанция. Обесточен объект инфраструктуры.

Чтобы уберечься от последствий российских атак, следует следить за картой воздушных тревог по Украине и идти к укрытию во время угрозы.

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