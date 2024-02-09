Очередное недовольство условиями: польские фермеры начали новую забастовку на польско-украинской границе

Сегодня, 9 февраля, польские фермеры начали забастовку на пунктах пропуска Медыка-Шегини, Гребенне-Рава-Русская и Дорогуск-Ягодин. Представитель Львовского пограничного отряда Александра Кучковская рассказала Суспільному, как пропускают транспорт.

Читай, что известно о новой забастовке польских фермеров и в чем причина.

Забастовка польских фермеров 9 февраля 2024 года: что известно

Кучковская сообщила, что информацию о начале забастовки на ПП Медыка-Шегини польские коллеги передали около 10:30.

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— Нам сообщили, что началась блокировка движения перед пунктом пропуска Медика-Шегини. Они также отметили, что это будет относиться ко всем категориям транспорта, который пересекает государственную границу: грузовики, легковые автомобили, а также автобусы. За один час будет осуществляться пропуск по одной категории транспортного средства в одном направлении, — говорит Александра Кучковская.

На этот момент, очередей на ПП на выезд из Украины нет, а въезд в Украину ожидает 250 грузовиков.

Забастовка на пункте пропуска Гребенне-Рава-Русская началась после 11:00. Польские пограничники проинформировали об этом украинские коллеги около 11:30. Представительница Львовского пограничного отряда призывает жителей выбирать другие пункты пропуска для пересечения границы:

— Призываем граждан учитывать ситуацию по Шегиням, потому что если будет ехать одна машина в час, чтобы выбирали другие пункты пропуска для пересечения границы, чтобы люди не ожидали слишком долго. Все остальные пункты пропуска функционируют в обычном режиме: Смельница, Грушев, Краковец, Угринов — все работает, — сказала она.

Почему началась новая забастовка польских фермеров

О планировании новой забастовки на украинской границе сообщало издание RMF FM со ссылкой на профсоюз фермеров Солидарность.

На заседании президиума профсоюза 31 января 2024 года единогласно было принято решение об объявлении всеобщей забастовки фермеров по всей стране, которая начнется с блокады всех пунктов пересечения границы между Польшей и Украиной. Также планируют заблокировать дороги и автомагистрали в отдельных воеводствах 9 февраля 2024 в 10:00.

Причиной забастовки стало решение Брюсселя по импорту сельскохозяйственной продукции из Украины и пассивность польского правительства.

— Наше терпение лопнуло. Позиция Брюсселя в последний день января 2024 года является неприемлемой для всего нашего аграрного сообщества. Кроме того, пассивность польских властей и заявления о сотрудничестве с Европейской комиссией и о соблюдении всех решений Еврокомиссии по импорту сельскохозяйственной и пищевой продукции из Украины не оставляют нам другого выхода, как объявить общую забастовку, — говорится в сообщении.

Польские фермеры планируют перекрыть пункты пропуска на целый месяц — забастовка продлится до 10 марта 2024 года.

Несмотря на то, что фермеры недовольны импортом продукции из Украины, наши беженцы в Польше помогают экономике страны. Ранее мы рассказывали, какой бизнес украинцы открывают в Польше.

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