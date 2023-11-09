Законопроект №9111: сможет ли он облегчить доставку гуманитарной помощи в Украину

В последние годы Украина получила много гуманитарной помощи и продолжает ее получать. Волонтеры также собирают гуманитарную помощь как военным, так и гражданским.

8 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №9111 о гуманитарной помощи.

Мы расскажем, что предусматривает законопроект и что изменится в сфере гуманитарной помощи.

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В Министерстве социальной политики подчеркивают, что ключевым новшеством документа является законодательно закрепленное упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.

Также закон расширяет список тех, кто получает гуманитарную помощь. Ведь раньше это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации с определенными направлениями уставной деятельности. Теперь к перечню прилагаются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине.

Кроме этого, получать гуманитарную помощь могут неприбыльные государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, те, кто предоставляют социальные услуги.

Что изменится с законом №9111:

вводится электронная система учета гуманитарной помощи. Соответствующая платформа уже разработана и тестируется с 1 ноября;

приобретенные благотворительными организациями за границей товары, которые при ввозе в Украину задекларированы как гуманитарная помощь, могут быть признаны гуманитаркой. Ключевое условие — их бесплатная передача приобретателям в течение 90 дней с даты пересечения таможенной границы;

нормирован порядок изменения получателя и приобретателя гуманитарной помощи, перераспределения и возвращения донора гуманитарной помощи;

предусмотрена возможность передавать транспортные средства военным как физическим лицам (приобретателям) как гуманитарную помощь;

до введения в действие электронной системы учета гуманитарной помощи норма по представлению ежемесячных отчетов приостановлена.

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