Законопроект №9111: сможет ли он облегчить доставку гуманитарной помощи в Украину

В последние годы Украина получила много гуманитарной помощи и продолжает ее получать. Волонтеры также собирают гуманитарную помощь как военным, так и гражданским.
8 ноября 2023 года Верховная Рада приняла законопроект №9111 о гуманитарной помощи.
Мы расскажем, что предусматривает законопроект и что изменится в сфере гуманитарной помощи.
В Министерстве социальной политики подчеркивают, что ключевым новшеством документа является законодательно закрепленное упрощение процедуры ввоза, учета и распределения гуманитарной помощи.
Также закон расширяет список тех, кто получает гуманитарную помощь. Ведь раньше это могли быть зарегистрированные в Украине благотворительные фонды и общественные организации с определенными направлениями уставной деятельности. Теперь к перечню прилагаются иностранные благотворительные организации, представительства которых аккредитованы в Украине.
Кроме этого, получать гуманитарную помощь могут неприбыльные государственные и коммунальные учреждения, органы местного самоуправления, те, кто предоставляют социальные услуги.
Что изменится с законом №9111:
Многие волонтеры работают без перерыва, но при большом истощении может наступить выгорание. Ранее мы рассказывали, как волонтерам не выгорать эмоционально.
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