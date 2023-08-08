Быстрый интернет в селах, сохранение нацроуминга и спид-тесты — что известно о законопроекте № 9463

В парламенте зарегистрировали новый законопроект №9463, который должен сохранить навсегда доступ к национальному роумингу, разрешить проверки качества связи и внедрить быстрый интернет на всей территории страны.

Об этом законопроекте сообщил Министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он рассказал подробнее о каждом пункте.

Законопроект № 9463: как изменения улучшат связь

Прежде всего, отметил Федоров, этот законопроект позволит людям пользоваться 4G в селах благодаря нацроумингу. Его хотят сохранить навсегда.

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Сохранение нацроуминга

— Сегодня более 5000 населенных пунктов имеют покрытие только одного из трех мобильных операторов.

Поэтому люди, посещающие или проезжающие такие села, могут полностью терять связь. Законопроект поможет украинцам быть постоянно онлайн, — акцентировал министр.

Быстрый интернет в любой точке страны

По словам Федорова, сейчас государство не вправе мониторить скорость интернета и влиять на его улучшение. Законопроект официально определит одним из показателей качества скорость мобильного интернета. Это позволит обеспечить по всей территории Украины быстрый интернет, позволяющий выходить на видеосвязь, обмениваться файлами или постить информацию в соцсети.

Спид-тесты

Законопроект № 9463 позволит людям делать спид-тесты и сообщать о территориях, где есть проблемы со связью. Результаты с низким качеством будут законным основанием, чтобы проверить на локациях связь и стимулировать операторов улучшить ее.

Федоров выразил ожидание, что депутаты поддержат этот законопроект.

Сейчас в Украине есть места, где могут исчезать связи и интернет. Ранее мы рассказывали о способах, как усилить связь.

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