Законопроект №10449: когда проголосуют во втором чтении в Верховной Раде

Вскоре законопроект о мобилизации №10449 должен быть рассмотрен во втором чтении. Когда состоится голосование и когда он вступит в силу, — рассказывают Вікна.

Законопроект №10449: когда голосование во втором чтении

Голосование за законопроект в первом чтении прошло 7 февраля 2024 года.

Итоги голосования:

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За — 243 депутатов.

Против — 12.

Воздержались — 45.

Не голосовали — 29.

Об этом сообщил депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

Далее дается 14 дней на внесение поправок, то есть до 21 февраля. После этого последует второе чтение. Ожидается, что после рассмотрения комитетом всех замечаний и пожеланий законопроект во втором чтении будет вынесен на голосование не ранее, чем на 22 февраля.

Когда вступит в силу законопроект о мобилизации

Для утверждения законопроекта нужно провести успешное голосование во втором чтении, а затем проголосованный закон должны подписать спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук и президент Украины Владимир Зеленский.

То есть, вероятнее всего, будет принят законопроект в целом в последнюю неделю февраля (22-24.02), подписан в начале марта и вступит в силу через месяц, то есть в апреле, — отметил Железняк.

Подробнее о новом законопроекте о мобилизации №10449 читай в нашем материале.

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