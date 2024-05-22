Верховная Рада приняла закон о реформе автострахования — детали

21 мая Верховная Рада Украины приняла законопроект №8300 об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств. Его поддержали 294 депутата. Об этом сообщил народный депутат от партии Голос Ярослав Железняк.

По словам Железняка, этот законопроект делает автогражданку действенной.

Председатель Комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев отметил, что действующий Закон Украины об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств был принят почти 20 лет назад и нуждается в обновлении.

Законопроект №8300: что известно

Новый законопроект предусматривает:

постепенное повышение страховых сумм (максимальных размеров страховой выплаты) до размеров, установленных в странах Европейского Союза;

введение быстрого осуществления гарантийных выплат пострадавшим лицам за страховщиков-банкротов в срок до 90 дней до введения в действие закона;

прямое урегулирование в случаях ДТП, где ущерб нанесен только транспортному средству, что позволит пострадавшим обращаться за выплатами к своему страховщику, даже если виновник не застрахован;

расширение применения европротокола;

расчет размера выплат без учета износа и осуществление выплат в сумме, необходимой для восстановления транспортного средства.

Даниил Гетманцев пояснил, что сейчас лимит ответственности страховщика за вред жизни и здоровью составляет 320 000 гривен на одного потерпевшего, независимо от количества пострадавших, а за вред имуществу потерпевших — 160 000 гривен на одного потерпевшего, но не более 800 000 гривен на одно страховое происшествие.

В течение двух лет после вступления в силу Закона предлагается постепенно увеличить эти суммы: за вред жизни и здоровью — до 1 миллиона гривен на одного пострадавшего и до 20 миллионов гривен на один страховой случай, независимо от количества пострадавших.

За ущерб имуществу потерпевших — до 2 миллионов гривен на один страховой случай, независимо от количества пострадавших.

Также Железняк отметил: договорились что ряд важных поправок для индустрии страхования будут добавлены в законодательство в ближайшее время от Комитета.

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