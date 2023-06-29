Английский может стать официальным языком международного общения в Украине: детали законопроекта

Украина выбрала четкий и твердый курс на ЕС и быстрыми темпами шагает в противоположную сторону от российского агрессора. Хотя мы уже стоим на пороге Евросоюза, Украину все еще отделяет языковой барьер.

По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в частности на английском. Но мы уже готовы изменить ситуацию и полноценно интегрировать английский в свою жизнь.

Для этого Владимир Зеленский подал Верховной Раде законопроект №9432. Документ предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.

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В каких сферах нашей жизни появится английский и на каких должностях нужно обязательно им владеть, подробно рассказываем дальше.

Кто должен обязательно владеть английским: перечень должностей

В законопроекте определен перечень должностей, на которых нужно хорошо владеть английским. Это работники:

государственной службы категории А;

госслужбы категорий Б и В, перечень которых устанавливается Кабмином;

председателей местных государственных администраций, их первых заместителей и заместителей;

военнослужащих офицерского состава, проходящих военную службу по контракту, список которых устанавливает правительство;

полицейских среднего и высшего состава Нацполиции, должностей руководящего состава других

правоохранительных органов, должностей руководящего состава службы гражданской защиты, перечень которых устанавливает Кабмин;

прокуроров;

работников в налоговых и таможенных органах, перечень которых устанавливается правительством;

руководителей субъектов государственного сектора экономики, перечень которых устанавливает Кабмин.

Кроме указанных должностей, английский может быть обязательным для работников в органах местного самоуправления, выполняющих функции международного сотрудничества.

Кандидаты на определенные должности должны сдавать тест на уровень владения английским. Экзамен организует Министерство образования и науки и будет бесплатным для граждан Украины.

Если что-то пошло не так, можно сдавать экзамен неограниченное количество раз, однако не чаще, чем раз в четыре месяца.

Общественная жизнь и английский: что изменит законопроект

В законопроекте Владимир Зеленский предлагает повысить уровень владения английским гражданами Украины. Сделать это путем интеграции языка в обыденность и повышения уровня его изучения в учебных заведениях:

Обязательное использование английского языка в образовательном процессе для детей дошкольного возраста в учреждениях дошкольного образования.

Обязательное изучение английского языка как первого или второго иностранного языка в общеобразовательных учреждениях, профессиональных училищах и вузах.

Применение английского языка в культурной сфере. В частности, во время культурно-художественных мероприятий, в музеях и кинотеатрах, предлагают дублировать информационные материалы и аудиовизуальную информацию на английском.

Кроме того, в кинотеатрах англоязычные фильмы предлагают демонстрировать на языке оригинала с добавлением украинских субтитров.

Во всех видах пассажирского транспорта: на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, в аэропортах, морских и речных портах всю информацию предлагают представлять на государственном и иностранном языках.

В современном мире действительно трудно без английского, хорошо, что его всегда можно выучить. Но сказать проще, чем сделать. Особенно если приходится овладевать новым языком в позднем возрасте. Читай, что поможет выучить английский после 40 лет.

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