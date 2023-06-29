Английский может стать официальным языком международного общения в Украине: детали законопроекта

Украина выбрала четкий и твердый курс на ЕС и быстрыми темпами шагает в противоположную сторону от российского агрессора. Хотя мы уже стоим на пороге Евросоюза, Украину все еще отделяет языковой барьер.
По сравнению с другими странами Европы, Украина отстает в готовности граждан общаться на иностранном языке, в частности на английском. Но мы уже готовы изменить ситуацию и полноценно интегрировать английский в свою жизнь.
Для этого Владимир Зеленский подал Верховной Раде законопроект №9432. Документ предлагает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине.
В каких сферах нашей жизни появится английский и на каких должностях нужно обязательно им владеть, подробно рассказываем дальше.
В законопроекте определен перечень должностей, на которых нужно хорошо владеть английским. Это работники:
Кроме указанных должностей, английский может быть обязательным для работников в органах местного самоуправления, выполняющих функции международного сотрудничества.
Кандидаты на определенные должности должны сдавать тест на уровень владения английским. Экзамен организует Министерство образования и науки и будет бесплатным для граждан Украины.
Кандидаты на определенные должности должны сдавать тест на уровень владения английским. Экзамен организует Министерство образования и науки и будет бесплатным для граждан Украины.
Если что-то пошло не так, можно сдавать экзамен неограниченное количество раз, однако не чаще, чем раз в четыре месяца.
В законопроекте Владимир Зеленский предлагает повысить уровень владения английским гражданами Украины. Сделать это путем интеграции языка в обыденность и повышения уровня его изучения в учебных заведениях:
Кроме того, в кинотеатрах англоязычные фильмы предлагают демонстрировать на языке оригинала с добавлением украинских субтитров.
В современном мире действительно трудно без английского, хорошо, что его всегда можно выучить. Но сказать проще, чем сделать. Особенно если приходится овладевать новым языком в позднем возрасте. Читай, что поможет выучить английский после 40 лет.
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