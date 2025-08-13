Вступление в Польше 2025-26: кто из украинцев должен подтвердить знание языка

Планирование собственного будущего начинается с поступления в учебное заведение после школы. Часть абитуриентов поступает не в Украине, а в соседней Польше. Посольство Украины в Польше объяснило новые правила вступления украинцев в Польшу.

Что следует знать о вступлении в Польшу и кого коснутся изменения в 2025-26 году, рассказываем далее в материале.

Вступление в Польше: изменения для украинцев

По сообщению Посольства Украины в Польше, поступление в польский вуз для иностранцев, в том числе и украинцев, возможно только при условии знания польского языка.

В этом году вступительная кампания в Польше отличается от ранее существовавших. В частности, изменились даты введения и требования к подтверждению уровня знания польского языка.

Для поступления нужно знать польский язык на уровне В2 и больше.

Свой уровень знания языка нужно доказать иностранцам, поступающим на основании документа о среднем образовании, выданного за границей.

Иностранцы, которые получили польский аттестат зрелости или диплом, выданный в Польше, освобождаются от дополнительного подтверждения польского языка.

Есть также требования к языковым курсам. Их продолжительность должна быть не менее девяти месяцев, могут проводиться аккредитованными университетами.

Также студенты должны иметь визу на учебу, которую выдает МИД.

Вступительная кампания в Польше: даты подачи документов

В 2025 году даты вступления в Польшу несколько отличаются. Запиши себе следующие даты:

до 30.06.2025 — действуют старые правила поступления, проверка языка не обязательна (если это не требовалось решением университета);

1-31.07.2025 — действуют новые правила, проверка языка обязательна (университет сам определяет документы, подтверждающие уровень B2; проверку знания языка считают правильной также в случае, если документ, принятый в этот период университетом, не был включен в перечень документов, указанных в распоряжении);

от 1.08.2025 — должны проходить проверку языка только на основании документов, определенных распоряжением министра науки и высшего образования РП Dz. U. poz. 1045 от 30.07.2025.

