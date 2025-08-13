Вступление в Польше 2025-26: кто из украинцев должен подтвердить знание языка

Вступ у Польщі Фото Pexels Планирование собственного будущего начинается с поступления в учебное заведение после школы. Часть абитуриентов поступает не в Украине, а в соседней Польше. Посольство Украины в Польше объяснило новые правила вступления украинцев в Польшу.Что следует знать о вступлении в Польшу и кого коснутся изменения в 2025-26 году, рассказываем далее в материале. Вступление в Польше: изменения для украинцев По сообщению Посольства Украины в Польше, поступление в польский вуз для иностранцев, в том числе и украинцев, возможно только при условии знания польского языка.В этом году вступительная кампания в Польше отличается от ранее существовавших. В частности, изменились даты введения и требования к подтверждению уровня знания польского языка. Для поступления нужно знать польский язык на уровне В2 и больше. Свой уровень знания языка нужно доказать иностранцам, поступающим на основании документа о среднем образовании, выданного за границей. Иностранцы, которые получили польский аттестат зрелости или диплом, выданный в Польше, освобождаются от дополнительного подтверждения польского языка. Есть также требования к языковым курсам. Их продолжительность должна быть не менее девяти месяцев, могут проводиться аккредитованными университетами. Также студенты должны иметь визу на учебу, которую выдает МИД. Читать по теме Как устроить ребенка в школу в Польше: перечень документов и какие нужны прививки Что нужно знать, чтобы устроить ребенка в школу в Польше? Читай в материале. Вступительная кампания в Польше: даты подачи документов В 2025 году даты вступления в Польшу несколько отличаются. Запиши себе следующие даты: до 30.06.2025 — действуют старые правила поступления, проверка языка не обязательна (если это не требовалось решением университета); 1-31.07.2025 — действуют новые правила, проверка языка обязательна (университет сам определяет документы, подтверждающие уровень B2; проверку знания языка считают правильной также в случае, если документ, принятый в этот период университетом, не был включен в перечень документов, указанных в распоряжении); от 1.08.2025 — должны проходить проверку языка только на основании документов, определенных распоряжением министра науки и высшего образования РП Dz. U. poz. 1045 от 30.07.2025. А если ты рассматриваешь вариант поступления в Украину, но не знаешь, куда можно поступить без НМТ, тогда читай наш другой материал по ссылке. Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Вступительная кампания, Образование, Польша Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter