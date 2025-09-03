Не только канцелярия! Пакунок школяра планируют расширить: что можно будет приобрести

Учебный год уже начался, но хорошие новости для родителей еще впереди! Ведь Пакунок школяра планируют расширить: за средства можно будет приобрести книги.

Что об этом известно и как купить книги за Пакунок школяра, рассказываем дальше в материале.

Пакунок школяра: как купить книги

Пакунок школяра — социальная государственная программа, которая предусматривает выделение средств на обеспечение школьников канцелярией, одеждой и обувью.

Однако перечень опций, на которые можно потратить средства, планируется расширить, заявил во время эфира в телемарафоне Єдині новини министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин.

Сейчас работаем над тем, чтобы помощь можно было использовать на книги, — сказал министр.

Кроме того, по его словам, ввести такую ​​опцию планируют уже через три недели.

Родители активно пользуются возможностью получить Пакунок школяра: по состоянию на 2 сентября почти 128 тыс. семей подали такое заявление, из которых 122 тыс. сделали это онлайн через Дію.

Поддержку уже выплатили 86 тыс. семей на общую сумму более 400 млн. грн. Еще 18 тыс. семей получат средства в ближайшее время.

В то же время около 3 тыс. отказов из-за несоответствия условиям программы.

В то же время Улютин отметил, что ошибка при оформлении Пакунка школяра может возникать по техническим причинам. Что делать в таком случае, читай в нашем другом материале.

