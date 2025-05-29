Для тебя Образование

Регистрация в школу 2025: что нужно знать родителям будущих первоклассников

Ольга Петухова, редактор сайта 29 мая 2025, 11:15
регистрация в школу
Фото Pexels

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