Регистрация в школу 2025: что нужно знать родителям будущих первоклассников

Если твой ребенок идет в первый класс, то поспеши: регистрация в школу вот-вот закончится. Впрочем, это только первый этап подачи заявок. Подробнее обо всех необходимых документах и ​​как подать заявление – узнавай в материале.

Регистрация в школу: сроки подачи заявлений

В 2025 году прием заявлений в первый класс в Украине начался 1 апреля и продлится до 31 мая.

В целом, сроки регистрации в школу устанавливают органы местного самоуправления, поэтому точные даты могут немного меняться в зависимости от региона. Например, в Киеве прием заявлений стартует 1 апреля 2025 года и завершится 31 мая.

Такой порядок зачисления утвержден приказом Министерства образования и науки Украины №274 от 28 марта 2022 года, этот приказ учитывает, что страна живет в условиях военного положения.

Регистрация в школу: кого зачисляют в первую очередь

В первую очередь будут зачислены дети, которые:

проживают в микрорайоне, где находится школа;

братья и сестры которых уже учатся здесь;

являются детьми работников школы.

Если количество заявлений меньше количества мест, на свободные места проводится жеребьевка, которая обычно происходит в июне.

Конечный срок рассмотрения заявлений о приеме в первый класс в этом случае продлевается до 15 июня.

Регистрация в первый класс 2025: какие документы нужны

Для регистрации ребенка, то есть для приема его в первый класс, необходимо подать:

заявление одного из родителей или опекунов;

копию свидетельства о рождении ребенка (и предъявляется оригинал);

медицинскую справку по форме №086-1/о;

карту профилактических прививок № 063/о;

документ, подтверждающий место жительства ребенка или одного из родителей (паспорт, справка ВПЛ, документ о праве собственности на жилье);

для детей с особыми потребностями — вывод ИРЦ о комплексной или повторной психолого-педагогической оценке развития ребенка.

Подать документы можно удобным для тебя способом: прийти в школу лично, отправить заявление по электронной почте на адрес учебного заведения (а затем все равно прийти и принести нужные документы) или через онлайн-сервисы, такие как Портал услуг в Киеве.

Чтобы получить более подробную информацию о приеме в первый класс, лучше обратиться в выбранную школу или в местный орган управления образованием.

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