Мобилизация 2022: отменен весенний призыв и отсрочена демобилизация — что нужно знать о новом указе президента

В начале войны Владимир Зеленский издал указ о сроках призывов на военную службу. Такое решение было принято из-за полномасштабной агрессии России на Украину.

Однако с 11 апреля 2022 года указом президента вносятся изменения в некоторые пункты.

Весенний призыв и демобилизация

Так, отменили призыв на срочную военную службу в апреле — июне 2022 года.

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Военнослужащие, которые уже выслужили установленный срок своей срочной службы, будут ждать следующей волны демобилизации.

Они будут уволены в запас не ранее объявления в установленном порядке демобилизации.

В Украине идет война с Россией, поэтому когда будут объявлены новые сроки призыва, не указывается.

Если мобилизация означает призыв резервов из-за введения военного положения, то демобилизация — перевод Вооруженных сил и экономики страны в мирный режим.

То есть это означает, что срок службы этих военнослужащих будет продлен до окончания войны или до следующей волны мобилизации срочников.

Какие есть волны мобилизации

Расскажем о том, какие существуют мобилизационные волны:

Первая волна — оперативный резерв — военные, имеющие практический боевой опыт. Мужчины первой волны имеют возраст до 40 лет, преимущественно служили в АТО или ООС. Вторая волна — бывшие срочники и контрактники, имевшие военный опыт с 2014 года. Третья волна — мобилизационный резерв — сюда входят офицеры запаса, которые не вошли в предыдущие волны мобилизации, и мужчины, окончившие военные кафедры ВУЗов. Четвертая волна — общественный резерв — призывают всех мужчин, которые могут воевать и не имеют противопоказаний по возрасту или состоянию здоровья.

К такому призыву прибегают в сверхсложных ситуациях, когда идет полномасштабная война и не хватает людей из основных мобилизационных волн.

Законопроект №7265 о возвращении в Украину мужчин из-за границы во время военного положения

В Раде зарегистрировали законопроект об установлении ответственности за невыполнение требований закона о возвращении в Украину после введения военного положения.

За игнорирование предлагается ввести уголовную ответственность до десяти лет лишения свободы.

Проектом предусмотрено, что эту норму также должны выполнить члены Кабинета Министров, руководители органов государственной власти и их заместители, депутаты Верховной Рады, сельские, поселковые, городские головы, работники правоохранительных органов Украины, судьи, судьи Конституционного Суда Украины, прокуроры, находящиеся за пределами Украины, при отсутствии уважительных причин.

Уважительными причинами для того, чтобы не возвращаться, могут быть:

запрет на выезд из страны пребывания;

стихийные бедствия;

катастрофы;

аварии;

командировки;

нахождение на стационарном лечении или другие обстоятельства, препятствующие выезду из страны пребывания.

Все вышеперечисленные лица должны в течение 15 дней вернуться на территорию Украины. В случае невыполнения нормы возвращения нарушителя ждет лишение свободы от пяти до десяти лет.

Важно! Это не принятое решение. Верховная Рада получила законопроект 8 апреля 2022, а 11 апреля его отправили на ознакомление профильного комитета.

Какая сейчас волна мобилизации в Украине

С 15 марта началась вторая волна мобилизации украинцев. Что нужно знать о второй волне резервистов и какие еще волны есть, мы рассказали ранее.