Мобилизация 2022: отменен весенний призыв и отсрочена демобилизация — что нужно знать о новом указе президента

Валерия Малицкая, главный редактор сайта Вероника Кононенко, практикантка сайта 12 апреля 2022, 12:45
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