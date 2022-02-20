Ямы, нет разметки, повредили авто на дороге? Рассказываем, куда обращаться для решения проблемы

Часто водители и жильцы домов хотят пожаловаться на качество асфальтного покрытия, чтобы исправить неутешительную ситуацию с украинскими дорогами, но не знают, куда обращаться.

В нашем материале рассказываем, кому можно пожаловаться, чтобы помочь решению этой проблемы, и как действовать, когда повредил машину из-за ямы на дороге.

Кому жаловаться на плохие дороги

Если на дороге нет разметки или она в неудовлетворительном состоянии, сообщить об этом вы можете, позвонив в полицию.

С 2017 года в Украине функционирует отдел безопасности дорожного движения, следящий за состоянием автомобильных дорог.

На своей странице в Facebook правоохранители рассказали, что входит в обязанности этого отдела:

контроль за состоянием улично-путевой сети (дорожные знаки, разметка, светофоры, состояние покрытия);

инициирование и согласование изменений в схеме организации дорожного движения;

контроль за техническим состоянием транспорта, привлеченного к перевозке пассажиров;

согласование маршрутов движения и сопровождение транспортных средств спецназначения и организованных групп детей;

согласование разрешительной документации на перевозку опасных негабаритных и тяжеловесных грузов.

Отметим также, что подать жалобу на качество дорог и получить информацию о ходе выполнения заявки можно с помощью интерактивной карты Укравтодора.

Чтобы это сделать, нужно зайти на ресурс из своего Facebook или зарегистрироваться через электронную почту. Затем загрузить фото ситуации и отправить.

Эта карта позволяет также увидеть информацию об услугах на дороге. В частности, пункты обогрева, паркинги для загруженных автомобилей, базы реагентов, обеспечивающие непрерывное движение в период заснеженности.

А еще аварийно-опасные участки, где наибольшая концентрация ДТП.

Наехал на яму и повредил авто. Как получить компенсацию?

Как рассказал Вільному Радіо правозащитник Александр Закриничный, прежде всего, нужно вызвать работников полиции, записать контакты очевидцев ДТП, если, конечно, такие есть.

А до приезда стражей порядка зафиксировать на фото/видео повреждение машины, состояние дороги и яму, которая стала причиной аварии.

Следует настаивать на составлении протокола по ч. 4 ст. 140 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Эта статья предусматривает ответственность должностных лиц дорожно-эксплуатационных организаций за нарушение правил содержания автомобильных дорог, — объясняет эксперт.

И обращает внимание на то, что в схеме должен быть четко указан дефект дорожного покрытия и произведены его замеры. Ведь фиксация глубины ямы тоже является ключевым элементом протокола.

Отметим, что согласно требованиям Госстандарта Украины по безопасности дорожного движения ее глубина не должна превышать 4 см.

Однако если полицейские все же составили протокол по другой статье, это не мешает вам после доказательства невиновности в суде подать гражданский иск о компенсации, говорит Александр Закриничный.

— Также желательно на место ДТП вызвать представителей дорожной службы, балансодержателя, — добавляет он.

Например, если эта дорога за городом, ее владельцем может быть Укравтодор, а если в городе — местное управление или департамент управления дорогами или жилищно-коммунального хозяйства.

Далее нужно обратиться к официальному СТО или эксперту оценщику, сохранить его заключение о состоянии повреждения авто и все чеки по его ремонту.

Если правоохранители были объективны и составили протокол по правильной статье, то направят все документы в суд, говорит эксперт.

Он советует на рассмотрение дела в суде приходить лично, а лучше привлечь адвоката. Поскольку без предоставления юридической помощи самостоятельно отстоять свое право на компенсацию намного сложнее.

Сейчас в Украине функционирует более сотни Бюро бесплатной правовой помощи, которые могут предоставить свои услуги в этой ситуации. Информацию об их адресах можно просмотреть по ссылке.

Когда суд вынесет решение о вине балансодержателя дороги, можно подавать в суд гражданский иск к балансодержателю о взыскании возмещения.

К кому обращаться по поводу ремонта дороги во дворе

В первую очередь, как советуют на сайте Киевской городской администрации, обращайтесь с письменным заявлением в ЖЭК с просьбой предоставить информацию, с каким предприятием заключен договор на ремонт асфальтного покрытия.

Сообщите в ЖЭК о неудовлетворительных условиях исполнения договора. В других случаях, если проживаете в Киеве, звоните по номерам:

(044) 400 85 58 — диспетчерская служба КП Киевдорсервис;

(044) 284 74 19 — диспетчерская служба УК Киевавтодор;

Контактный центр города Киева по номеру 1551 (со стационарного и мобильного); (044) 205-73-37 (с междугородного).

В случае если вы не житель столицы, обращайтесь на горячую линию своего города (контакт-центр).

Неудовлетворительное состояние дорог — настоящий краш-тест для нашего авто.

Поэтому, если твоя машина начала “брать” масло, появились посторонние звуки в ходовой и двигателе, неисправна хоть одна деталь электроники, не теряй времени и поезжай на проверку к автомастеру.

В нашем материале мы подскажем, как часто нужно заезжать на СТО, чтобы твой автомобиль не ломался и поездки на нем были только в радость.