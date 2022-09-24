Наказывается штрафом или ограничением свободы: почему нельзя собирать дрова в лесу во время военного положения

Бывают ситуации, когда от дома до леса — рукой подать. А осенью там без дела валяется много поваленных деревьев.
Они мешают ходить по тропинкам и хорошо подошли бы на дрова. Можно ли собирать их? И грозит ли штраф?
Читай, почему нельзя собирать дрова в лесу и в каком размере придется уплачивать штраф за вырубку деревьев, в нашем материале.
Чтобы зимой в домах было тепло и уютно, украинцы решают вопрос с отоплением заранее. Многие еще с лета занимаются заготовкой сухих веток и дров.
Конечно, их можно заказать, купить или вырубить самостоятельно. Однако с последним вариантом могут возникнуть проблемы.
Самый дешевый и самый легкий вариант, как запастись дровами на зиму — пойти и собрать их самостоятельно в лесу. Однако просто так пойти в лес и напилить дрова в Украине запрещено.
Как отмечено в Лесном кодексе, для сбора деревьев или их частей при себе нужно иметь специальный документ — лесорубный билет.
Его выдают лесохозяйственным предприятиям или постоянным лесопользователям. Они должны убирать в лесах мертвую древесину.
Также лесохозяйственные предприятия не могут давать разрешение обществу без специального разрешения заниматься заготовкой дров.
Такие работы считаются работой с повышенной опасностью. По закону они несут реальную угрозу жизни человека.
Если у тебя нет специального билета, ты можешь заниматься только сбором коры, мелких веточек, хвои и листьев. То есть ограничиться сбором лесной подстилки.
В четырех статьях Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за нанесение ущерба природе.
Если в лесу ты хочешь собрать ветви, которые упали, то ответственности по этой статье нести не будешь. Если дерево было поваленным, распилить и отапливать им дом можно.
Если ты снова нарушишь этот закон в течение года, будешь опять платить штраф от 1020 до 1530 грн.
Должностные лица за повторную ошибку платят от 10 200 грн до 15 300 грн.
В ст. 246 незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса наказывается большим штрафом: от 17 000 грн до 25 500 грн или ограничением свободы на срок до трех лет.
Зимой нужно быть бережливым(-ой), чтобы платежки за коммунальные услуги не шокировали. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.
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