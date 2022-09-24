Твоя безопасность

Наказывается штрафом или ограничением свободы: почему нельзя собирать дрова в лесу во время военного положения

Анна Голишевская, редактор сайта 24 сентября 2022, 11:00
Чому не можна збирати дрова в лісі
Фото: Unsplash

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