Наказывается штрафом или ограничением свободы: почему нельзя собирать дрова в лесу во время военного положения

Бывают ситуации, когда от дома до леса — рукой подать. А осенью там без дела валяется много поваленных деревьев.

Они мешают ходить по тропинкам и хорошо подошли бы на дрова. Можно ли собирать их? И грозит ли штраф?

Читай, почему нельзя собирать дрова в лесу и в каком размере придется уплачивать штраф за вырубку деревьев, в нашем материале.

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Чтобы зимой в домах было тепло и уютно, украинцы решают вопрос с отоплением заранее. Многие еще с лета занимаются заготовкой сухих веток и дров.

Конечно, их можно заказать, купить или вырубить самостоятельно. Однако с последним вариантом могут возникнуть проблемы.

Почему нельзя самостоятельно собирать дрова в лесу

Самый дешевый и самый легкий вариант, как запастись дровами на зиму — пойти и собрать их самостоятельно в лесу. Однако просто так пойти в лес и напилить дрова в Украине запрещено.

Как отмечено в Лесном кодексе, для сбора деревьев или их частей при себе нужно иметь специальный документ — лесорубный билет.

Его выдают лесохозяйственным предприятиям или постоянным лесопользователям. Они должны убирать в лесах мертвую древесину.

Также лесохозяйственные предприятия не могут давать разрешение обществу без специального разрешения заниматься заготовкой дров.

Такие работы считаются работой с повышенной опасностью. По закону они несут реальную угрозу жизни человека.

Если у тебя нет специального билета, ты можешь заниматься только сбором коры, мелких веточек, хвои и листьев. То есть ограничиться сбором лесной подстилки.

Почему нельзя самостоятельно собирать дрова в лесу во время военного положения

В четырех статьях Кодекса Украины об административных правонарушениях предусмотрено наказание за нанесение ущерба природе.

Согласно ст. 64 КУоАП, если ты нарушишь установленный порядок использования лесосечного фонда и займешься заготовкой древесины и ее вывозом, то придется уплачивать штраф от 102 до 238 грн. Для должностных лиц сумма выше — от 170 до 272 грн.

Если в лесу ты хочешь собрать ветви, которые упали, то ответственности по этой статье нести не будешь. Если дерево было поваленным, распилить и отапливать им дом можно.

Согласно ст. 65 КУоАП, если ты совершил(-а)незаконную порубку, повредил(-а) или занимался(-лась) уничтожением лесных культур и растущих деревьев, тоже платишь штраф. Если ты срубишь молодое дерево на дрова, то заплатить придется до 1020 грн. Должностные лица уплачивают в этом случае штраф от 2550 до 5100 грн.

Если ты снова нарушишь этот закон в течение года, будешь опять платить штраф от 1020 до 1530 грн.

Должностные лица за повторную ошибку платят от 10 200 грн до 15 300 грн.

По ст. 65-1 КУоАП, если ты повредишь или уничтожишь полезащитные лесные полосы и защитные лесные насаждения, будешь оштрафован(-а) от 510 до 680 грн. Должностные лица за вырубку лесных полос заплатят от 1020 до 1530 грн.

По ст. 66 КУоАП, если ты вырубишь подрост в лесах, будет наложен небольшой штраф от 51 грн до 102 грн. Для должностных лиц сумма, как и в других статьях, больше — от 119 грн до 170 грн.

Почему нельзя самостоятельно собирать и рубить дрова в лесу

В ст. 246 незаконная порубка или незаконная перевозка, хранение, сбыт леса наказывается большим штрафом: от 17 000 грн до 25 500 грн или ограничением свободы на срок до трех лет.

Зимой нужно быть бережливым(-ой), чтобы платежки за коммунальные услуги не шокировали. Ранее мы рассказывали, как сэкономить на отоплении зимой.

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