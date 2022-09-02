Говорящие книги: подборка украинских аудиокниг и история их эволюции

Книга — одно из самых ценных достижений эволюции. Именно посредством письменности люди научились передавать информацию следующим поколениям. Сейчас книги могут не только учить, но и погружать нас в другие миры, эпохи и культуры.

Они вдохновляют и развивают наше воображение, однако сколько бы ни было плюсов и желания читать больше, во взрослом мире свободного времени маловато. А что если можно читать во время бытовых дел?

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Все просто, достаточно включить аудиокнигу и сделать свой путь домой, уборку, готовку или любое другое дело, не требующее высокой концентрации, немного приятнее.

Интересно, что аудиокнига претерпевала немало трансформаций за последнее столетие, поэтому Украинский институт книги поделился историей ее эволюции.

Трансформация аудиокниги

Если ты думаешь, что аудиокнига появилась в эпоху радио и плееров, ты ошибаешься. История ее эволюции ведет начало от американского изобретателя Томаса Эдисона.

В 1877 году он изобрел фонограф — устройство, которое могло записывать и воспроизводить музыку. В том же году Томас подал идею для будущей аудиокниги, записав на это устройство свое стихотворение У Мэри был небольшой ягненок.

Говорящие книги: массовый уровень

Эта идея жила и искала более практичного применения. Пока в 1931 году ее не подхватил Американский фонд для незрячих. Он первым вывел эту идею на массовый уровень, записывая пленки для людей с нарушением зрения.

На одной стороне виниловой пластинки можно было записать около 15 минут. Поэтому в рамках проекта под названием Говорящие Книги, люди, которым было трудно читать, могли услышать сонеты Шекспира, Конституцию США и т.д.

Этот проект дошел и до наших времен, аудиолитература на пластинках вернулась в моду и с 2018 года издательство Hachette возобновило их создание.

Коммерческие аудиокниги

В 1952 году аудиокнигам нашли коммерческое применение, в частности, писатель и поэт Дилан Томас запустил продажу своих стихов и рассказов на виниле за два года до фактического выхода в свет печатной версии.

Модернизация

В течение двадцати лет с 1960 до 1980 годов аудиокнига претерпевала значительные технологические трансформации.

Сначала их начали записывать на кассетах, но стремительное развитие технологий способствовало тому, что уже скоро они появились на дисках.

Большие издательства с радостью воспользовались этим прогрессом и создали отдельные подразделения для аудио литературы, что положило начало массовому интересу к такому формату.

Чтобы увеличить спрос на них, уже в 1990 году компании создали портативное устройство исключительно для прослушивания аудио литературы, которое вмещало до двух часов записи.

В начале 2000-х аудиокниги перекочевали в мобильные телефоны, а в 2009 году на iPhone вышло первое приложение с аудиокнигой Ника Кейва, начитанную его голосом и с видео отрывком процесса звукозаписи.

Когда аудиокниги пришли в Украину?

Первые аудиокниги в Украине тоже записывали для незрячих, однако это произошло значительно позже, чем в Америке и имело ограниченный круг слушателей, ведь были доступны только для членов общества.

В 1960-х годах в библиотеке Украинского общества незрячих уже была коллекция аудио литературы, которую активно пополняли в течение следующих 30 лет. Массовая культура аудиокниги начала развиваться с появлением интернета.

Подборка самых интересных книг на украинском языке

Слушай на украинском. Мы собрали для тебя подборку качественных аудиокниг на родном языке, ведь поддержка нашей культуры и языка сейчас имеет большое значение.

Захар Беркут — Иван Франко

Начнем с украинской классики – Захар Беркут Ивана Франко. Этот автор имеет звание великого каменщика украинской литературы, ведь он умел писать пророческое, сильное и увлекательное.

Одним из наиболее известных его произведений, которое приобрело в современной реальности особое значение, стала историческая повесть Захар Беркут.

Ты станешь свидетелем прямой и искренней истории о любви и предательстве, о свободе и борьбе крестьян против княжеских указов.

Тарас Бульба — Николай Гоголь

Николая Гоголя считают одним из самых ярких писателей–мистиков. Он был предшественником Кинга, и писал увлекательные произведения с глубоким содержанием.

Следовательно, его историческая повесть о Тарасе Бульбе рассказывает историю несокрушимого духа и смелой борьбы казаков за свободу своего народа. На фоне бурных событий в Запорожской Сечи развивается интересная и скандальная тема родителей и детей.

Записки украинского сумасшедшего — Лина Костенко

Это произведение с первых минут погрузит тебя в безумный мир грязной политики, терактов, катастроф, потрясений и проблем в жизни.

Книга ответит на важный для многих украинцев вопрос: как не сойти с ума, когда все вокруг будто скатывается к апокалипсису?

Это произведение Лины Костенко чрезвычайно актуально сейчас, ведь рассказывает о сорванных надеждах, унынии и апатии, и куда же без упоминания об украинской народности.

Ключ — Василий Шкляр

Василий Шкляр – это современный писатель, которого называют отцом украинского бестселлера.

Он также известен своей сильной гражданской позицией, поскольку не принял награду Шевченковской премии в знак протеста к тогдашней власти.

Роман Василия Шкляра Ключ погрузит тебя в таинственный мир мистики и расследования, в мир любви и трагической судьбы.

Я, Побєда и Берлин – Андрей Кузьменко

С музыкальным творчеством Скрябина знакомы чуть ли не все украинцы, однако мало кто знает, что этот выдающийся мужчина еще и писал свои рассказы.

Там он рассказывал о том, что в обществе было не принято обсуждать вслух. Его история Я, Побєда и Берлин удивляет жизненностью ситуаций и легкостью слушания.

Село не Люди — Люко Дашвар

Эта украинская писательница буквально доведет тебя до зачитывания, ведь прочитав одну ее книгу и познакомившись с авторским стилем Дашвар, уже невозможно остановиться.

Одной из самых интригующих книг в ее исполнении можно считать роман Село не Люди. Эта книга вызовет у тебя эмоциональное цунами, где будут слезы, смех, разочарование и жгучая боль.

Эта история не носит розовых очков, она рассказывает о реальности с необычным хэппи эндом и вдохновляет жить.

Московиада — Юрий Андрухович

А как насчет постмодерна? Юрий Андрухович – самый яркий украинский представитель этого стиля. Его произведения можно назвать специфическими, однако он лучше всех рассказывает о темах, которые неоднозначно воспринимаются обществом.

К примеру, его роман Московиада посвящен алкоголю, точнее, он описывает алкотрип главного героя к собственному “Я”. Этот роман о тернистом пути, об утрате рационального и связи с подсознательным и интуитивным миром.

И все же, аудиокнига никогда не заменит бумажную версию. Да, она более удобна и экологична, однако бумажные книги обеспечивают атмосферу, а запах печатных букв у многих вызывает особый восторг.

Именно поэтому печатные книги на родном языке – то, чего так сильно не хватает украинцам за рубежом. Мы рассказали, где найти литературу на родном языке за границей.

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