Пользование железной дорогой на общих условиях: Польша отменяет бесплатный проезд для украинцев

Богдана Макалюк, редактор сайта 26 июня 2022, 19:31
Польща скасовує безплатний проїзд для українців
Фото: Unsplash

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