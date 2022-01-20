Помощь рядом, не бойся попросить — рассказываем о психологической поддержке по телефону и работе горячих линий

Каждый человек переживает какие-то трудности. Мы все сталкиваемся с проблемами, которые иногда кажутся концом света.
В такие моменты нам нужно поговорить, ведь рассказать о проблеме, проговорить ее вслух — это уже начало ее решения.
Бывает так, что нам не с кем поделиться своими внутренними переживаниями и трудностями. Родители или друзья не поймут, а идти к специалисту нет средств, да и сложно найти хорошего.
Если человек очень долго сам переживает проблемы, не делится ни с кем переживаниями, это может привести к трагическим последствиям.
Ведь наша нервная система, как воздушный шарик — из-за избыточного количества воздуха может лопнуть.
Ведь наша нервная система, как воздушный шарик — из-за избыточного количества воздуха может лопнуть.
Для этого и существует психологическая помощь по телефону. У благотворительных организаций есть горячие линии поддержки, где тебе могут помочь.
Ты можешь позвонить поделиться своими проблемами, тебя выслушают, не осудят, а поддержат и помогут.
У общественной организации Ла Страда-Украина есть несколько таких горячих линий.
— У нас работают две Национальные горячие линии, — сообщает менеджер по коммуникациям Ольга.
Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.
Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.
0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного)
— На эту горячую линию может обратиться любой человек (который пострадал от гендерно обусловленного, в частности домашнего, насилия и торговли людьми), если требуется психологическая, правовая поддержка или информационно-просветительская консультация.
Также мы обеспечиваем работу Национальной горячей линии для детей и молодежи.
Также мы обеспечиваем работу Национальной горячей линии для детей и молодежи.
Сюда могут обращаться дети любого возраста и молодежь до 25 лет или взрослые по вопросам защиты прав детей.
0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного)
Также на сайте организации указаны социальные сети, куда можно обратиться за консультацией.
Подростковый возраст — самый трудный. Тем более сейчас, когда все гонятся за трендами, успехом, лайками и признанием.
Подростки очень жестокие и могут сильно буллить друг друга, загоняя в десятки комплексов.
Подростки очень жестокие и могут сильно буллить друг друга, загоняя в десятки комплексов.
Ольга говорит, что на горячую линию для детей и молодежи обращаются по разным вопросам.
В частности, это психологическое здоровье и поддержка, насилие и жестокое обращение с детьми. Также молодежь жалуется на отношения в семье и со сверстниками, на буллинг.
Обращаются по вопросам безопасности в интернете, полового воспитания. Жалуются на желание совершить суицид, селфхарм (нанесение телесного вреда — ред.) или разного рода зависимости и т.д.
Операторы горячих линий — это квалифицированные психологи, юристы и социальные работники.
Операторы горячих линий — это квалифицированные психологи, юристы и социальные работники.
— Также наши консультанты постоянно проходят обучающие тренинги и повышают свой уровень квалификации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Підтримка для дітей та молоді (@childhotline_ua)
Публикация от Підтримка для дітей та молоді (@childhotline_ua)
— Смена консультанта длится четыре часа. За это время в среднем можно предоставить 40-50 консультаций.
Менеджер по коммуникациям рассказывает, что на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации поступает большое количество вызовов от женщин по вопросам домашнего насилия.
А на Национальную горячую линию для детей и молодежи большое количество обращений поступает от тинейджеров по вопросам одиночества, мнений о суициде, селфхарме, недоразумениях с родителями, родственниками и сверстниками.
— В первую очередь психолог оказывает поддержку абоненту, выслушивает, помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон и вместе определить дальнейший план действий по каждой ситуации.
Менеджер говорит, что в ситуациях, касающихся насилия, жестокого обращения с ребенком, нарушения прав, буллинга, есть четкий алгоритм действий, но всегда спрашивают согласие у абонентов.
В некоторых случаях, особенно с детьми, им важно, чтобы кто-то их выслушал, услышал и поддержал.
В некоторых случаях, особенно с детьми, им важно, чтобы кто-то их выслушал, услышал и поддержал.
— Но если абоненты согласны предоставить личную информацию в вопросах угрозы жизни, здоровью, безопасности и защите от насилия, информация может передаваться в правоохранительные органы, может вызываться скорая медицинская помощь.
В случаях насилия и жестокого обращения с детьми информация обязательно передается в Службу по делам детей и подразделения ювенальной превенции.
В случаях насилия и жестокого обращения с детьми информация обязательно передается в Службу по делам детей и подразделения ювенальной превенции.
Люди не привыкли просить о помощи, особенно у тех, кого они не знают. Они боятся осуждения, огласки информации и т.п. Но это совсем не так. Наоборот, вам хотят помочь и уберечь.
— Не стоит бояться просить о помощи, потому что есть те, кто готов выслушать, помочь и поддержать.
Главное — искать и находить выход, ведь выход есть из любой ситуации, даже самой критической, — говорит Ольга.
Психолог — это человек, который не будет осуждать, наоборот — поможет понять возможности и найти ресурс, чтобы действовать и изменять свою жизнь к лучшему.
Психолог — это человек, который не будет осуждать, наоборот — поможет понять возможности и найти ресурс, чтобы действовать и изменять свою жизнь к лучшему.
Ты тоже можешь помочь своему другу или подруге, даже не будучи специалистом. Да, это может быть не очень профессиональная помощь, но ты можешь заверить, что ты рядом и все будет хорошо.
— Главное — это научиться слушать и слышать человека. Важно задавать вопрос: “Чем я могу тебе сейчас помочь?” От ответа на него будет зависеть дальнейший план действий.
Кому-то нужно просто выговориться, кто-то нуждается в определенной помощи, кому-то важно услышать совет или другое мнение.
Кому-то нужно просто выговориться, кто-то нуждается в определенной помощи, кому-то важно услышать совет или другое мнение.
Часто бывает так, что работа, какой бы она ни была, приводит к выгоранию. А когда у тебя такая ответственная работа, как психологическая помощь другим, это может еще больше морально давить.
Здесь следует разграничивать работу и личную жизнь, не воспринимать все слишком близко к сердцу.
— Работа, какой бы она ни была — это все равно работа.
Но для того, чтобы удерживать баланс, наши сотрудники регулярно проходят групповые и индивидуальные супервизии (метод теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психологического консультирования — ред.).
Ольга говорит, что это позволяет освободить свой внутренний контейнер и находить новые ресурсы для работы.
Также уверяет, что у организации очень дружный коллектив, в котором каждый ощущает поддержку и понимание.
А в случаях, когда кому-то нужна помощь, есть секрет — психологи тоже посещают психологов, и это абсолютно нормально.
А в случаях, когда кому-то нужна помощь, есть секрет — психологи тоже посещают психологов, и это абсолютно нормально.
Если ты страдаешь от насилия и хочешь прекратить это, но не знаешь, что делать и куда идти, мы тебе поможем. Ранее мы рассказывали, что такое шелтер и куда бежать от домашнего насилия.