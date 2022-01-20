Помощь рядом, не бойся попросить — рассказываем о психологической поддержке по телефону и работе горячих линий

Каждый человек переживает какие-то трудности. Мы все сталкиваемся с проблемами, которые иногда кажутся концом света.

В такие моменты нам нужно поговорить, ведь рассказать о проблеме, проговорить ее вслух — это уже начало ее решения.

Бывает так, что нам не с кем поделиться своими внутренними переживаниями и трудностями. Родители или друзья не поймут, а идти к специалисту нет средств, да и сложно найти хорошего.

Если человек очень долго сам переживает проблемы, не делится ни с кем переживаниями, это может привести к трагическим последствиям.

Ведь наша нервная система, как воздушный шарик — из-за избыточного количества воздуха может лопнуть.

Для этого и существует психологическая помощь по телефону. У благотворительных организаций есть горячие линии поддержки, где тебе могут помочь.

Ты можешь позвонить поделиться своими проблемами, тебя выслушают, не осудят, а поддержат и помогут.

Горячие линии поддержки

У общественной организации Ла Страда-Украина есть несколько таких горячих линий.

— У нас работают две Национальные горячие линии, — сообщает менеджер по коммуникациям Ольга.

Национальная горячая линия по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации.

0 800 500 335 (с мобильного или стационарного) или 116 123 (с мобильного)

— На эту горячую линию может обратиться любой человек (который пострадал от гендерно обусловленного, в частности домашнего, насилия и торговли людьми), если требуется психологическая, правовая поддержка или информационно-просветительская консультация.

Также мы обеспечиваем работу Национальной горячей линии для детей и молодежи.

Сюда могут обращаться дети любого возраста и молодежь до 25 лет или взрослые по вопросам защиты прав детей.

0 800 500 225 (с мобильного или стационарного) или 116 111 (с мобильного)

Также на сайте организации указаны социальные сети, куда можно обратиться за консультацией.

Почему обращаются на горячие линии

Подростковый возраст — самый трудный. Тем более сейчас, когда все гонятся за трендами, успехом, лайками и признанием.

Подростки очень жестокие и могут сильно буллить друг друга, загоняя в десятки комплексов.

Ольга говорит, что на горячую линию для детей и молодежи обращаются по разным вопросам.

В частности, это психологическое здоровье и поддержка, насилие и жестокое обращение с детьми. Также молодежь жалуется на отношения в семье и со сверстниками, на буллинг.

Обращаются по вопросам безопасности в интернете, полового воспитания. Жалуются на желание совершить суицид, селфхарм (нанесение телесного вреда — ред.) или разного рода зависимости и т.д.

Операторы горячих линий — это квалифицированные психологи, юристы и социальные работники.

— Также наши консультанты постоянно проходят обучающие тренинги и повышают свой уровень квалификации.

Работа горячих линий

— Смена консультанта длится четыре часа. За это время в среднем можно предоставить 40-50 консультаций.

Менеджер по коммуникациям рассказывает, что на Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговле людьми и гендерной дискриминации поступает большое количество вызовов от женщин по вопросам домашнего насилия.

А на Национальную горячую линию для детей и молодежи большое количество обращений поступает от тинейджеров по вопросам одиночества, мнений о суициде, селфхарме, недоразумениях с родителями, родственниками и сверстниками.

Как проходит консультация по телефону

— В первую очередь психолог оказывает поддержку абоненту, выслушивает, помогает посмотреть на ситуацию с разных сторон и вместе определить дальнейший план действий по каждой ситуации.

Менеджер говорит, что в ситуациях, касающихся насилия, жестокого обращения с ребенком, нарушения прав, буллинга, есть четкий алгоритм действий, но всегда спрашивают согласие у абонентов.

В некоторых случаях, особенно с детьми, им важно, чтобы кто-то их выслушал, услышал и поддержал.

Следует отметить, что Национальные горячие линии работают по принципам анонимности и конфиденциальности.

— Но если абоненты согласны предоставить личную информацию в вопросах угрозы жизни, здоровью, безопасности и защите от насилия, информация может передаваться в правоохранительные органы, может вызываться скорая медицинская помощь.

В случаях насилия и жестокого обращения с детьми информация обязательно передается в Службу по делам детей и подразделения ювенальной превенции.

Почему не стоит бояться просить о помощи

Люди не привыкли просить о помощи, особенно у тех, кого они не знают. Они боятся осуждения, огласки информации и т.п. Но это совсем не так. Наоборот, вам хотят помочь и уберечь.

— Не стоит бояться просить о помощи, потому что есть те, кто готов выслушать, помочь и поддержать.

Главное — искать и находить выход, ведь выход есть из любой ситуации, даже самой критической, — говорит Ольга.

Психолог — это человек, который не будет осуждать, наоборот — поможет понять возможности и найти ресурс, чтобы действовать и изменять свою жизнь к лучшему.

Можно ли самостоятельно помочь знакомому

Ты тоже можешь помочь своему другу или подруге, даже не будучи специалистом. Да, это может быть не очень профессиональная помощь, но ты можешь заверить, что ты рядом и все будет хорошо.

— Главное — это научиться слушать и слышать человека. Важно задавать вопрос: “Чем я могу тебе сейчас помочь?” От ответа на него будет зависеть дальнейший план действий.

Кому-то нужно просто выговориться, кто-то нуждается в определенной помощи, кому-то важно услышать совет или другое мнение.

Как разграничить работу и дом

Часто бывает так, что работа, какой бы она ни была, приводит к выгоранию. А когда у тебя такая ответственная работа, как психологическая помощь другим, это может еще больше морально давить.

Здесь следует разграничивать работу и личную жизнь, не воспринимать все слишком близко к сердцу.

— Работа, какой бы она ни была — это все равно работа.

Но для того, чтобы удерживать баланс, наши сотрудники регулярно проходят групповые и индивидуальные супервизии (метод теоретического и практического повышения квалификации специалистов в области психологического консультирования — ред.).

Ольга говорит, что это позволяет освободить свой внутренний контейнер и находить новые ресурсы для работы.

Также уверяет, что у организации очень дружный коллектив, в котором каждый ощущает поддержку и понимание.

А в случаях, когда кому-то нужна помощь, есть секрет — психологи тоже посещают психологов, и это абсолютно нормально.

Если ты страдаешь от насилия и хочешь прекратить это, но не знаешь, что делать и куда идти, мы тебе поможем. Ранее мы рассказывали, что такое шелтер и куда бежать от домашнего насилия.