“У меня часто болят колени. Что нужно есть, чтобы укрепить суставы?”

О продуктах, которые помогут нам укрепить суставы, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус.

— Первое, что приходит в голову — рацион должен быть богат кальцием.

Молочные продукты — наиболее доступный источник кальция.



В самом деле, одно из основных веществ, обеспечивающих прочность скелета — кальций.⁣⁣

Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей).

Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно.⁣

Однако не стоит злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свою долю в нашем рационе.

Ведь кальций содержится еще и в овощах, крупах, мясе и рыбе.⁣⁣⁣⁣⠀

Кроме кальция на здоровье костей и суставов влияет витамин D, фосфор и магний, витамин С, белок и многое другое.

Что нужно включить в рацион

Продукты, богатые селеном, серой и цинком.⠀

Сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани.

Сера в достаточном количестве содержится в продуктах, богатых белком. Это все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Главное употреблять эти продукты в меру.⁣⁣

Селен способствует встраиванию серы в структуру хряща.⁣⁣⠀⁣⁣⠀

⁣⁣Селен — очень важный микроэлемент для здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения.

Он содержится в бразильских орехах, рыбе (сардины, лосось, сельдь), чесноке, яйцах, курице и индейке, грибах, твороге, крупах и бобовых.⁣⁣

Цинк — один из микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование организма.⁣⁣⠀

Это еще один элемент, который участвует в регенерации суставов, в частности коллагеновых волокон.⁣⁣

Цинк необходим не только для здоровья суставов. Он также полезен для нашей иммунной системы.

При нормальном уровне цинка организм будет лучше противостоять инфекциям. ⁣⁣⠀

Также цинк влияет на здоровье нашей кожи, волос и ногтей.⁣⁣ При его дефиците могут искажаться вкусовые ощущения, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери.⁣⁣

Суточная норма микроэлемента для взрослых — 10–12 мг.⁣⁣⠀

Большое количество цинка содержится в говядине и говяжьей печени.

Также его можно найти в твердом сыре, овсяной крупе, диком рисе, миндале, чечевице и куриной грудке.

Чтобы твои суставы были крепкими, надо следить за своим рационом. У некоторых людей выработалась привычка запивать еду водой. Конечно, она полезна для нашего организма, но надо во всем соблюдать меру.

Ранее мы рассказывали, можно ли запивать еду водой.