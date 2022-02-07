Советы

“У меня часто болят колени. Что нужно есть, чтобы укрепить суставы?”

Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

Богдана Макалюк, редактор сайта 07 февраля 2022, 14:00
Що їсти для зміцнення суглобів
Фото: Pexels

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Советы

“У меня часто болят колени. Что нужно есть, чтобы укрепить суставы?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания

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