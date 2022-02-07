“У меня часто болят колени. Что нужно есть, чтобы укрепить суставы?”

Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания
О продуктах, которые помогут нам укрепить суставы, рассказала на своей странице в Instagram диетолог Светлана Фус.
— Первое, что приходит в голову — рацион должен быть богат кальцием.
Молочные продукты — наиболее доступный источник кальция.
В самом деле, одно из основных веществ, обеспечивающих прочность скелета — кальций.
В самом деле, одно из основных веществ, обеспечивающих прочность скелета — кальций.
Если этого минерала не хватает, организм забирает его из костной ткани, что приводит к остеопорозу (истончению костей).
Страдают не только кости рук и ног, но и позвоночника. Поэтому обеспечить себе достаточный объем кальция очень важно.
Однако не стоит злоупотреблять молочными продуктами. Они должны занимать свою долю в нашем рационе.
Ведь кальций содержится еще и в овощах, крупах, мясе и рыбе.⠀
Ведь кальций содержится еще и в овощах, крупах, мясе и рыбе.⠀
Кроме кальция на здоровье костей и суставов влияет витамин D, фосфор и магний, витамин С, белок и многое другое.
Продукты, богатые селеном, серой и цинком.⠀
Сера играет важную роль в синтезе хрящевой ткани.
Сера в достаточном количестве содержится в продуктах, богатых белком. Это все виды мяса и рыбы, бобовые, крупы, яйца, кисломолочные продукты. Главное употреблять эти продукты в меру.
Селен способствует встраиванию серы в структуру хряща.⠀⠀
Селен способствует встраиванию серы в структуру хряща.⠀⠀
Селен — очень важный микроэлемент для здоровья суставов. Он участвует в процессах их питания и увлажнения.
Он содержится в бразильских орехах, рыбе (сардины, лосось, сельдь), чесноке, яйцах, курице и индейке, грибах, твороге, крупах и бобовых.
Цинк — один из микроэлементов, обеспечивающий полноценное функционирование организма.⠀
Это еще один элемент, который участвует в регенерации суставов, в частности коллагеновых волокон.
Цинк необходим не только для здоровья суставов. Он также полезен для нашей иммунной системы.
При нормальном уровне цинка организм будет лучше противостоять инфекциям. ⠀
При нормальном уровне цинка организм будет лучше противостоять инфекциям. ⠀
Также цинк влияет на здоровье нашей кожи, волос и ногтей. При его дефиците могут искажаться вкусовые ощущения, ухудшаться обоняние, вплоть до полной его потери.
Суточная норма микроэлемента для взрослых — 10–12 мг.⠀
Большое количество цинка содержится в говядине и говяжьей печени.
Большое количество цинка содержится в говядине и говяжьей печени.
Также его можно найти в твердом сыре, овсяной крупе, диком рисе, миндале, чечевице и куриной грудке.
Чтобы твои суставы были крепкими, надо следить за своим рационом. У некоторых людей выработалась привычка запивать еду водой. Конечно, она полезна для нашего организма, но надо во всем соблюдать меру.
Ранее мы рассказывали, можно ли запивать еду водой.