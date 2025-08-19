Что нужно иметь в машине: перечень необходимых вещей

Для обеспечения комфортных поездок и предотвращения непредвиденных ситуаций существует целый список вещей, которые необходимо иметь в автомобиле. Какие именно вещи лучше держать под рукой, а какие можно положить в багажник — в материале.

Что следует иметь в автомобиле в 2025 году: обязательные вещи

Согласно украинскому законодательству, в автомобиле обязательно должны быть следующие вещи: аптечка, знак аварийной остановки, огнетушитель и документы, а именно: техпаспорт, страховка ОСАГО, водительское удостоверение. Также желательно, чтобы был в наличии жилет со светоотражателями.

Действующий украинский стандарт ГОСТ 3961-2000 Аптечка медицинская автомобильная предусматривает наличие в аптечке лекарственных средств, которые могут пригодиться, а именно:

жгут для остановки кровотечения — 1 шт.;

бинт эластичный (5 м х 10 см) — 1 шт.;

бинты марлевые стерильные: 5 м х 10 см — 2 шт., 7 м х 14 см — 1 шт.; нестерильные: 5 м х 5 см — 1 шт., 7 м х 14 см — 1 шт.;

салфетки с хлоргексидином (или заменители) (6 см х 10 см) — 2 шт.;

полоски на гелиевой основе с антимикробным действием;

полигексаметилен гуанидин гидрохлорида (10 см х 50 см) — 2 шт.;

салфетки кровоостанавливающие с фурагином (6 см х 10 см) — 2 шт.;

салфетки стерильные (6 см х 10 см) — 6 шт.;

пакет перевязочный стерильный — 1 шт.;

ножницы парамедицинские — 1 шт.;

косынка перевязочная из любой ткани (50 см х 50 см) — 1 шт.;

гелиевая повязка для ожогов — 1 шт.

Следует добавить, что каждый водитель может дополнять аптечку в случае необходимости применения конкретных препаратов себе или пассажирам. Также, согласно пункту 31.4.7 ПДД, нельзя эксплуатировать автомобиль без аптечки, иначе — наказание в виде предупреждения.

Что касается огнетушителя, то лучше иметь с собой сразу два, ведь в случае аварийной ситуации одного может не хватить.

Что должно быть в автомобиле: перечень необязательных вещей

Этот перечень вещей зависит от многих факторов: желания водителя, технического состояния автомобиля, сезона, когда используется транспортное средство. Например, желательно иметь в машине базовый набор инструментов: домкрат и запасное колесо на случай его повреждения. В зимний период можно положить щетку-скребок, пару теплых одеял, лопату для откапывания автомобиля.

Можно добавить насос, который понадобится в случае сдутия колеса, изоляционную ленту, тряпки, герметик для шин и многое другое, ведь каждый водитель имеет в транспортном средстве все, что необходимо конкретно ему и его пассажирам.

