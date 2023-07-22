“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”

врач-психиатр, медицинский психолог
Тяжелые времена истощают и загоняют в невеселые состояния. Но хуже всего, когда у тебя чувства, которые можно описать фразой: “опускаются руки”.
Иногда быть в таком состоянии нормально. Но бывает так, что эти чувства затягиваются. Ведь на ментальное здоровье мы привыкли не обращать внимания, но оно не должно быть на последнем месте.
Мы можем чувствовать усталость даже в условно нормальном состоянии. Например, когда много работаем или куда-то переезжаем, у нас плохое настроение или не выспались.
Это не признак психического расстройства. Но усталость часто является признаком апатии.
Если такое состояние длится более двух недель, носит хронический характер — на это следует обратить внимание и искать причину.
Если такое состояние длится более двух недель, носит хронический характер — на это следует обратить внимание и искать причину.
Апатия — это чувство безразличия, отсутствия сил и мотивации. У тебя исчезает желание делать что угодно. Симптомами апатии являются:
Апатия может являться симптомом многих других заболеваний. Например, депрессии, шизофрении, синдрома хронической усталости, инфекции или анемии, даже дефицита витаминов.
Не игнорируй уже проявившиеся симптомы. Не стоит ждать, что все пройдет само собой.
Проанализируй, с чем это может быть связано и влияй на ситуацию. Если самостоятельно помочь невозможно, тогда непременно обратись к специалисту.
Для начала следует обратиться к семейному врачу. Если проблема кроется не в физическом состоянии твоего тела, на помощь придет психолог или терапевт.
Для начала следует обратиться к семейному врачу. Если проблема кроется не в физическом состоянии твоего тела, на помощь придет психолог или терапевт.
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