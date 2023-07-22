“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”

Тяжелые времена истощают и загоняют в невеселые состояния. Но хуже всего, когда у тебя чувства, которые можно описать фразой: “опускаются руки”.

Иногда быть в таком состоянии нормально. Но бывает так, что эти чувства затягиваются. Ведь на ментальное здоровье мы привыкли не обращать внимания, но оно не должно быть на последнем месте.

Так как выйти из периода опустошения?

Мы можем чувствовать усталость даже в условно нормальном состоянии. Например, когда много работаем или куда-то переезжаем, у нас плохое настроение или не выспались.

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Это не признак психического расстройства. Но усталость часто является признаком апатии.

Если такое состояние длится более двух недель, носит хронический характер — на это следует обратить внимание и искать причину.

Апатия — это чувство безразличия, отсутствия сил и мотивации. У тебя исчезает желание делать что угодно. Симптомами апатии являются:

отсутствие желания что-либо делать;

отсутствие интереса к чему-либо;

постоянная физическая и эмоциональная усталость.

Апатия может являться симптомом многих других заболеваний. Например, депрессии, шизофрении, синдрома хронической усталости, инфекции или анемии, даже дефицита витаминов.

Что делать при апатии

Не игнорируй уже проявившиеся симптомы. Не стоит ждать, что все пройдет само собой.

Проанализируй, с чем это может быть связано и влияй на ситуацию. Если самостоятельно помочь невозможно, тогда непременно обратись к специалисту.

Для начала следует обратиться к семейному врачу. Если проблема кроется не в физическом состоянии твоего тела, на помощь придет психолог или терапевт.

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