Советы

“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”

Отвечает
Надь Беата
Надь Беата

врач-психиатр, медицинский психолог

Виктория Мельник, редактор сайта 22 июля 2023, 17:00
Апатия
Фото: Pexels

Больше советов
пам'ять
“Почему я постоянно все забываю. Какие есть лекарства для улучшения памяти?”
Чи можна вилікуватися від психічного розладу назавжди
“Можно ли вылечиться от психического расстройства навсегда? Или мне нужно будет всю жизнь пить таблетки?”
Смотреть больше

Советы

“Опускаются руки, ничего не интересует. Что делать с апатией?”
Отвечает
Надь Беата
Надь Беата
врач-психиатр, медицинский психолог

“Хочу вернуться в Украину, но не знаю, когда лучше это сделать. Как себя подготовить?”
Отвечает
Светлана Ройз
Светлана Ройз
Детский семейный психолог

“С весны до осени не могу дышать! Как бороться с аллергиями и почему они возникают?”
Отвечает
Анастасія Левченко алерголог
Анастасия Левченко
Врач-aлерголог, гастроэнтеролог, терапевт

“У моего ребёнка появились вши. Как быстро от них избавиться дома?”
Отвечает
Юлия Шаповалова
Юлия Шаповалова
Главный врач, педиатр, основательница клиники "Две Пчелки"

“Что делать, если из-за войны и стресса не идут месячные или идут слишком долго?”
Отвечает
Олексій Нікулін акушер-гінеколог
Алексей Никулин
Врач акушер-гениколог

“Я привыкла запивать еду водой. Можно ли так делать?”
Отвечает
Світлана Фус
Светлана Фус
Дипломированный диетолог, консультант СМИ по вопросам правильного питания
Як військовим отримати 100 000 грн після поранення
Читать дальше
Есть все справки, а деньги за лечение не получил(-а)? Как военным добиться выплат после ранения

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь