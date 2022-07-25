“Ищу родных, пропавших без вести. Как не стать жертвой аферистов?”

Во время войны тысячи людей считаются пропавшими без вести. Кто-то находится на территории, где ведутся бои, а кто-то не выходит на связь после эвакуации.

Разыскивая родных, помни: твоей бедой могут воспользоваться мошенники, напоминает телеведущая Надежда Матвеева в рубрике Надійні поради на СТБ.

Вот несколько советов, которые помогут не стать жертвой аферистов:

Разыскивай пропавших с помощью официальных структур. Публикуя в интернете объявления со своим номером телефона, ты сообщаешь его и мошенникам, которые могут потребовать деньги за помощь.

Публикуя в интернете объявления со своим номером телефона, ты сообщаешь его и мошенникам, которые могут потребовать деньги за помощь. Не оставляй в интернете больше фактов, чем нужно. Именно знанием подробностей мошенники шокируют родственников, когда требуют деньги.

Именно знанием подробностей мошенники шокируют родственников, когда требуют деньги. Самый популярный способ аферистов ― ночной звонок. Сложно собраться с мыслями, когда в трубку кричат, что родственник ранен в подвале, где нет связи, и нужны деньги на лекарства. Или в плену, где его пытают, так что немедленно плати выкуп. Не паникуй! Попроси, чтобы собеседник назвал полное имя и фамилию родственника, дату его рождения. Пусть расскажет, где и при каких условиях произошло несчастье.

Попроси, чтобы твоему близкому человеку дали трубку. Прикрываясь плохой связью, искажающей голос, мошенник может говорить якобы от имени родственника. Спроси что-нибудь очень личное. Или наоборот: назови имя общего знакомого неверно.

Прикрываясь плохой связью, искажающей голос, мошенник может говорить якобы от имени родственника. Спроси что-нибудь очень личное. Или наоборот: назови имя общего знакомого неверно. Следи за реакцией собеседника. Ни в коем случае не переводи деньги сразу. Скажи, что нужно время, чтобы собрать сумму. Соври, что плохо себя чувствуешь. Используй паузу, чтобы подумать, посоветоваться, обзвонить всех, кто может что-нибудь знать.

Ни в коем случае не переводи деньги сразу. Скажи, что нужно время, чтобы собрать сумму. Соври, что плохо себя чувствуешь. Используй паузу, чтобы подумать, посоветоваться, обзвонить всех, кто может что-нибудь знать. Позвони самому якобы пленному или раненому. Бывали случаи, когда мошенники звонили по телефону родственникам в то время, когда герой переговоров спокойно спал в соседней комнате.

Если твой родственник находится в опасной зоне, договорись о слове-пароле. Это поможет уберечься от мошенников в будущем.

И главное. Как бы ни угрожали аферисты, не веди с ними переговоры самостоятельно. Обращайся в соответствующие структуры ― в полицию, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или Центр противодействия дезинформации.

Будь бдительным(-ой) и береги себя!

Смотри выпуски Надійних порад в эфире СТБ, а также здесь.

А если ты ищешь работу и наткнулся(-лась) на объявления о наборе текста или сборке ручек — осторожно, это может быть афера!

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