“Ищу родных, пропавших без вести. Как не стать жертвой аферистов?”

телеведущая канала СТБ
Во время войны тысячи людей считаются пропавшими без вести. Кто-то находится на территории, где ведутся бои, а кто-то не выходит на связь после эвакуации.
Разыскивая родных, помни: твоей бедой могут воспользоваться мошенники, напоминает телеведущая Надежда Матвеева в рубрике Надійні поради на СТБ.
Вот несколько советов, которые помогут не стать жертвой аферистов:
И главное. Как бы ни угрожали аферисты, не веди с ними переговоры самостоятельно. Обращайся в соответствующие структуры ― в полицию, Объединенный центр по поиску и освобождению пленных или Центр противодействия дезинформации.
Будь бдительным(-ой) и береги себя!
Смотри выпуски Надійних порад в эфире СТБ, а также здесь.
А если ты ищешь работу и наткнулся(-лась) на объявления о наборе текста или сборке ручек — осторожно, это может быть афера!
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