Советы

Как государство будет помогать семьям участников боевых действий? Отвечает Юлия Лапутина

Артём Храмцов, видеоредактор Вікна-Новини 09 июня 2022, 17:00
Ветеранский фонд
Фото: Pexels

Советы

“Как выучить английский после 40 лет?”
Отвечает
Как государство будет помогать семьям участников боевых действий? Отвечает Юлия Лапутина
Александра Косач
Преподаватель английского языка

“У меня ломкие волосы на кончиках: бальзамы и масла не действуют. Что делать?”
Отвечает
Как государство будет помогать семьям участников боевых действий? Отвечает Юлия Лапутина
Кузьма Хобзей
Врач-дерматолог и трихолог

“У моего ребенка стресс от войны, как я могу помочь?”
Отвечает
Наталя Єжова
Наталия Ежова
Психологиня, ведущая шоу Эксы на Новом канале

“Ребенок спрашивает: что будет с нашим домом. Как правильно ответить?”
Отвечает
Александра Чиркова
Александра Чиркова
Психолог

“Как мне распознать химическую атаку и защитить себя в разных ситуациях?”
Отвечает
Гліб Репич
Глеб Репич
Кандидат химических наук
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