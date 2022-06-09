Как государство будет помогать семьям участников боевых действий? Отвечает Юлия Лапутина

Министр по делам ветеранов Украины Юлия Лапутина рассказала о программе по микрофинансированию ветеранского бизнеса в Украине.

По словам Лапутиной, за несколько дней было подано десять заявок, две из них уже рекомендованы к оплате.

Речь идет о возмещении покупки ноутбука для удаленной работы, а также возврате средств за покупку инструментов и материалов для салона красоты.

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Чтобы получить финансовую поддержку, нужно:

— Собрать пакет документов — паспорт, справку ВПЛ, выписку или выписку из ЕГР о статусе ФЛП или самозанятого лица, подтверждение статуса ветерана войны или статуса члена семьи ветерана войны, чеки на покупку после 24 февраля 2022 для работы бизнеса в соответствии с КВЭДами.

— Отправить свою заявку с документами через аппликационную форму на сайте в разделе микрофинансирования бизнеса.

— Получить ответ от УВФ — после проверки пакета документов.

После одобрения получить денежные средства.

Напомним, что ранее мы рассказывали о соцвыплатах, ​​пенсиях и какие изменения ждут украинцев уже с июня.